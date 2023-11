"Are you the One": Drama in Folge 4! Mülheimer macht die Kandidatinnen sauer

Eti, 22, spielt für Blau-Weiß Mintard – und nimmt an der Show „Are you the One“ teil.

Mülheim. Bei „Are you the One“ kämpft der Mülheimer „Eti“ von BW Mintard um die Herzen der Kandidatinnen – aber nicht bei jeder Frau kommt er gut an.

„Wenn der Charakter super ist, dann ist wirklich alles schön an der Frau. Dann ist egal, ob groß, klein, dick oder dünn.“ Das war einer der ersten Sätze, die Etinosa Igbionawmhia in der Dating-Show “Are you the one” sagt. Der 22-jährige Landesliga-Fußballer von Blau-Weiß Mintard will dort sein „perfect match” finden – also die Frau, die perfekt zu ihm passt. Er bezeichnet sich als „kleinen, süßen Charmeur“ und identifiziert sich mit dem Satz: „Stille Wasser sind tief“. Die Frauen nehmen ihm seine Worte aber nicht ab.

Seit dem 16. November läuft die neue Staffel der Serie auf „RTL+“, moderiert von Sophia Thomalla. In den ersten vier Folgen steht „Eti” oft im Mittelpunkt. Bei seinem Einzug lässt er die Fans staunen, weil er sehr respektvoll über Frauen spricht, was ihn von den anderen männlichen Teilnehmern unterscheidet.

„Are you the One“: Spielt der Mülheimer Fußballer „Eti“ nur Spielchen?

Es geht jedoch schnell bergab, als gleich mehrere Frauen sagen, er spiele nur Spielchen. Erst kuschelt er mit Kandidatin Afra, dann küsst er Lisa-Marie im Pool. Afra ist sauer auf ihn. Kandidatin Maya sagt über „Eti“: „Er ist mit allen am Flirten.“

In der vierten Folge wählt Lisa-Marie Eti als ihr „Match”. Der gebürtige Duisburger will sich aber offenbar nicht festlegen: Zur Paar-Challenge am nächsten Tag tritt er nicht mit Lisa-Marie an, sondern lieber mit Afra. Bei der Challenge müssen die beiden gemeinsam einen Hocker bauen – sie schaffen es nur mit Schummeln, was Moderatorin Sophia Thomalla ihnen nicht durchgehen lässt.

Danach kommt es zur Konfrontation mit Lisa-Marie. Es stellt sich heraus: „Eti“ hat gleich drei Kandidatinnen gefragt, ob sie mit ihm die Challenge spielen wollen. Lisa-Marie sagt, er sei unsensibel: „Ich habe keinen Bock auf Spielchen. Ich brauche einen Mann!“ „Eti“ wird daraufhin laut und sieht die Fehler nicht bei ihm. Ob er so sein perfektes Match findet, bleibt in der Sendung aber vorerst offen. Weiter geht’s in den nächsten Folgen.

