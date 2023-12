HTC Uhlenhorst meldet sich im Rennen ums Viertelfinale an

Mülheim. Heimsieg gegen Krefeld, Remis in Köln – der HTC Uhlenhorst kann mit dem Wochenende zufrieden sein und hat alle Chancen auf das Viertelfinale.

Der HTC Uhlenhorst ist zurück im Rennen um die Viertelfinale-Plätze. Nach dem 6:6 (4:2) bei Rot-Weiss Köln am Samstag gelang den Mülheimern am Sonntag ein 6:4-Heimsieg gegen den Crefelder HTC – damit zogen sie nach Punkten mit den Seidenstädtern gleich.

Rot-Weiss Köln verlor dagegen überraschend gegen den Düsseldorfer HC, dem kommenden Gegner der Uhlenhorster, die zum Jahresabschluss beim DHC und in Neuss weitere Schritte in Richtung Play-offs machen wollen.

HTC Uhlenhorst von frühem Rückstand nicht geschockt

Keine Minute war an der Lehnerstraße gespielt, da führte der Crefelder HTC bereits mit 1:0. „Wir haben den Start ein bisschen verschlafen, aber vielleicht war das der richtige Weckruf“, sah HTCU-Trainer Thilo Stralkowski rückblickend das Positive im frühen Rückstand.

Seine Mannschaft schüttelte sich nur kurz, glich durch Henrik Mertgens nach sieben Minuten aus, Maximilian Stahmann besorgte mit der Sirene zur Viertelpause die 2:1-Führung. Dabei blieb es lange, Janik Enaux und Henrik Mertgens stellten zum Ende der ersten Halbzeit auf 4:1.

HTC Uhlenhorst: 15 defensiv schwache Minuten bringen Krefeld zurück

Die Uhlenhorster hatten das Spiel bis dahin im Griff und waren auch im dritten Viertel offensiv gut – ließen allerdings beste Chancen liegen. Das Problem in diesen 15 Minuten: Defensiv lief es nicht wie zu Beginn des Spiels und der bisherige Tabellenführer aus Krefeld wusste das zu bestrafen. Mit der letzten Sekunde des Viertels glich der CHTC zum 4:4 aus.

Maximilian Stahmann traf gegen Krefeld zum 2:1 für den HTC Uhlenhorst. Foto: Foto: Lars Fröhlich / FUNKE Foto Services / FUNKE Foto Services

„Krefeld ist nicht unverdient zum Ausgleich gekommen“, musste auch Stralkowski anerkennen, der seinen Jungs in der Viertelpause gut zuredete. „Viele von denen wissen noch gar nicht, was in uns steckt“, so der Übungsleiter, der im letzten Viertel aber eine „sehr erwachsene Leistung“ seiner Mannschaft zu sehen bekam. Belohnt durch zwei Tore von Lukas und Henrik Mertgens, die damit den 6:4-Heimsieg unter Dach und Fach brachten.

In Köln war für Uhlenhorst mehr drin

Tags zuvor ärgerten sich die Mülheimer noch über eine Punkteteilung in Köln. Nach einem guten Start ins Spiel kamen die Kölner, die genau wie die Uhlenhorster auf zahlreiche Nationalspieler verzichten mussten, zurück, führten zwischenzeitlich mit 2:1. Im zweiten Viertel drehten die Mülheimer auf, lagen zur Pause mit 4:2 vorne ehe wie am Sonntag ein schwaches drittes Viertel folgte.

Köln glich aus, nach neuerlicher Uhlenhorster Führung entwickelte sich eine wilde Schlussphase, in der zunächst Köln durch den Ex-Uhlenhorster Elian Mazkour auf 6:5 stellte, ehe Robert Duckscheer in der 59. Minute das 6:6 gelang. Stralkowski ging ins Risiko, ließ den Torhüter weiter auf der Bank – belohnt wurde der Mut nicht, es blieb beim Remis. „Wir wollten unbedingt den Sieg“, sagte der Trainer.

Ex-Uhlenhorster schießen Rot-Weiss Köln ab

Auch, um sich im Rennen um die ersten beiden Plätze im Viertelfinale noch weiter abzusetzen. So aber gehen die Uhlenhorster als Tabellendritter, punktgleich mit dem Crefelder HTC ins letzte Doppel-Wochenende des Jahres.

Dort kommt es am Samstag zum Wiedersehen mit dem ehemaligen Mülheimer Alec von Schwerin, der derzeit bei 14 Saisontoren steht und Rot-Weiss Köln am Sonntag beinahe im Alleingang abschoss. Sechs Treffer gingen auf sein Konto, die beiden weiteren Tore beim 8:6-Erfolg der Düsseldorfer erzielte der zweite ehemalige Uhlenhorster Laurens Halfmann. Unterschätzen darf der HTCU den DHC also keinesfalls.

So haben sie gespielt

Rot-Weiss Köln – HTC Uhlenhorst 6:6 (2:4)

Tore: 0:1 H. Mertgens (1.), 1:1 Mazkour (7.), 2:1 von Klocke (9.), 2:2 Holthaus (19.), 2:3 Seidemann (27.), 2:4 H. Mertgens (28.), 3:4 Siegburg (36.), 4:4 Mazkour (40.), 4:5 Steinau (42.), 5:5 Siegburg (47.), 6:5 Mazkour (57.), 6:6 Duckscheer (59.)

Grüne Karten: Mazkour / –

Schiedsrichter: L. Fernkorn – T. Hinsken

HTC Uhlenhorst – Crefelder HTC 6:4 (4:1)

Tore: 0:1 Jansen (1.), 1:1 H. Mertgens (7.), 2:1 Stahmann (15.), 3:1 Enaux (26.), 4:1 H. Mertgens (27.), 4:2 Boomes (32.), 4:3 Bachmann (42.), 4:4 Ehling (45.), 5:4 L. Mertgens (49.), 6:4 H. Mertgens (57.)

Grüne Karten: – / von Ehren

Schiedsrichter: T. Hinsken – D. Scharwächter

HTCU-Wochenendaufgebot: Damberger, Belzer, Möbus – Duckscheer, Werner, Stahmann, L. Mertgens, H. Mertgens, Enaux, Steinau, Kammann, Seidemann, Sanda.

