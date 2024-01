Institution im Stadtteil: VfB Speldorf trauert um Klubwirt

Mülheim Nicht nur der VfB Speldorf trauert um seinen bekannten Klubwirt. Auch auf der Raffelberger Galopprennbahn hinterlässt er eine Lücke.

Der Stadtteil Speldorf und der VfB trauern um ein Unikum: Harald Stöber ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Knappe 20 Jahre lang führte er an der Saarner Straße/Ecke Lindenstraße den „Lindenhof“. Viele Fußballfans, vor allem die mit einem blau-weißen Herzen, waren oft zum Fußballgucken in seiner Kneipe zu Gast.

In der Duisburger Lindenwirtin unweit der Speldorfer Grenze sammelte der gebürtige Duisburger erste Erfahrungen in der Gastronomie. Nach der Insolvenz einer Bitumen-Fabrik, in der er leitender Angestellter war. Organisierte er für die Firma seines Bruders VIP-Veranstaltungen. Als der Lindenhof unter seinem Vorgänger schlecht lief, traten die Leute irgendwann an den Wahl-Mülheimer heran. „Harald, wenn das einer kann, dann du!‘“

Vereinswirt des VfB Speldorf seit der Rückkehr an die Saarner Straße

Seit der VfB Speldorf sein Klubdomizil wieder an der Saarner Straße, ein paar hundert Meter von der Kneipe entfernt, aufgeschlagen hat, führte Stöber mit seinem Team um Lebensgefährtin Barbara Richter und Sohn Daniel die Vereinsgaststätte des traditionellen Mülheimer Fußballklubs. Nicht nur bei jedem Heimspiel war der Gastronom am Platz.

Er unterstützte den VfB in schwierigen Zeiten auch finanziell und war zeitweise Mitgliedes Verwaltungsrates.

Aber nicht nur der Fußball hatte es dem Mülheimer angetan. Harald Stöber war auch regelmäßiger Gast auf der Raffelberger Galopprennbahn. Der Lindenhof ist gleichzeitig wie Vereinskneipe des Rennclubs und sorgt vor Ort für die Verpflegung.

Zuletzt sogar Besitzer eines eigenen Rennpferdes

Zuletzt war er sogar Besitzer eines eigenen Rennpferdes. Als Mitglied einer Besitzergemeinschaft kaufte er 2021 die restlichen Anteile und gründete den Rennstall „Lindenhof Racing“. Im Oktober desselben Jahres feierte sein Schützling Mayvid auf der heimischen Rennbahn seinen ersten Sieg.

„Er wird in Speldorf eine echte Lücke hinterlassen“, schrieb der VfB Speldorf in einem Nachruf in den sozialen Netzwerken.

