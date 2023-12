Live! Erster Tag der Mülheimer Hallenstadtmeisterschaft

Blau-Weiß Mintard gehört am ersten Vorrundentag zu den Favoriten auf das Weiterkommen bei der Hallenfußball-Stadtmeisterschaft in Mülheim.

Mülheim An zwei Tagen ermitteln Mülheims Fußballteams die Teilnehmer für die Endrunde im Januar. Heute sind beide Landesligisten am Start.

Ab Freitagabend rollt in Mülheim der Ball. 14 Mannschaften ermitteln an drei Spieltagen den 49. Hallenfußball-Stadtmeister. Gespielt wird wie immer in der Westenergie-Sporthalle.

Am Freitagabend gehen fünf Mannschaften auf die Jagd nach drei Tickets für die Endrunde am 6. Januar. Favoriten sind die beiden Landesligisten VfB Speldorf und Blau-Weiß Mintard, die es mit dem Vorjahresfinalisten Fatihspor Mülheim, dem SC Croatia und dem TSV Heimaterde - alle aus der Kreisliga A - zu tun bekommen. Wir tickern live aus der Halle.

Fatihspor Mülheim – SC Croatia Mülheim

18.16 Uhr: Sehen wir hier wirklich ein 0:0 zum Auftakt? Gute eineinhalb Minuten haben die beiden Teams noch Zeit, um diese Frage mit nein zu beantworten.

18.11 Uhr: Es geht nicht gerade los wie die Feuerwehr. Nach der Hälfte des Spiels warten wir immer noch auf das erste Tor.

Croatia Mülheim und Fatihspor eröffnen das Turnier. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

17.58 Uhr: Fachschaftsleiter Peter Hein betritt zur Begrüßung den Rasen, immer ein Zeichen des nahenden Startschusses.

Mülheimer Fachschaftsleiter eröffnet das Turnier

17.44 Uhr: Guten Abend aus der Westenergie-Sporthalle. In einer Viertelstunde rollt hier der Ball bei der 49. Mülheimer Hallenfußball-Stadtmeisterschaft. Die Mannschaften machen sich schon fleißig warm. Eröffnet wird das Turnier vom Vorjahresfinalisten Fatihspor Mülheim und seinem Kontrahenten aus der Kreisliga A, dem SC Croatia.

Fr., 29.12. – 18.00 Uhr: Fatihspor Mülheim – SC Croatia Mülheim

Fr., 29.12. – 18.15 Uhr: VfB Speldorf – DJK Blau-Weiß Mintard

Fr., 29.12. – 18.30 Uhr: TSV Heimaterde – Fatihspor Mülheim

Fr., 29.12. – 18.45 Uhr: SC Croatia Mülheim – DJK Blau-Weiß Mintard

Fr., 29.12. – 19.00 Uhr: VfB Speldorf – TSV Heimaterde

Fr., 29.12. – 19.15 Uhr: Fatihspor Mülheim – DJK Blau-Weiß Mintard

Fr., 29.12. – 19.30 Uhr: TSV Heimaterde – SC Croatia Mülheim

Fr., 29.12. – 19.45 Uhr: VfB Speldorf – Fatihspor Mülheim

Fr., 29.12. – 20.00 Uhr: DJK Blau-Weiß Mintard – TSV Heimaterde

Fr., 29.12. – 20.15 Uhr: SC Croatia Mülheim – VfB Speldorf

Sa., 30.12. – 14.00 Uhr: Mülheimer SV 07 – SV Rot-Weiss Mülheim

Sa., 30.12. – 14.15 Uhr: Mülheimer FC 97 – TuS Union 09 Mülheim

Sa., 30.12. – 14.30 Uhr: SV Raadt 1967 – Mülheimer SV 07

Sa., 30.12. – 15.15 Uhr: SV Rot-Weiss Mülheim – TuS Union 09 Mülheim

Sa., 30.12. – 15.30 Uhr: Mülheimer FC 97 – SV Raadt 1967

Sa., 30.12. – 15.45 Uhr: Mülheimer SV 07 – TuS Union 09 Mülheim

Sa., 30.12. – 16.30 Uhr: SV Raadt 1967 – SV Rot-Weiss Mülheim

Sa., 30.12. – 16.45 Uhr: Mülheimer FC 97 – Mülheimer SV 07

Sa., 30.12. – 17.30 Uhr: TuS Union 09 Mülheim – SV Raadt 1967

Sa., 30.12. – 17.45 Uhr: SV Rot-Weiss Mülheim – Mülheimer FC 97

Sa., 30.12. – 14.45 Uhr: 1. FC Mülheim – SV Heißen

Sa., 30.12. – 15.00 Uhr: Dümptener Turnverein – TuSpo Saarn

Sa., 30.12. – 16.00 Uhr: 1. FC Mülheim – TuSpo Saarn

Sa., 30.12. – 16.15 Uhr: SV Heißen – Dümptener Turnverein

Sa., 30.12. – 17.00 Uhr: Dümptener Turnverein – 1. FC Mülheim

Sa., 30.12. – 17.15 Uhr: TuSpo Saarn – SV Heißen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim