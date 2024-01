Sieben Pegel-Tore: Kahlenberg hält wieder alle Trümpfe

Mülheim Der Kahlenberger HTC hat nach dem Sieg gegen Münster alle Chancen auf den Aufstieg - der nächste Gegner, Rot-Weiss Köln II, ist unberechenbar.

Der Mann des Spiels war nach dem 7:6 (4:3)-Sieg des Kahlenberger HTC gegen den THC Münster schnell ausgemacht. Thorben Pegel erzielte alle Tore für die Mülheimer, die schnell führten und dann doch zittern mussten.

Dadurch, dass Rot-Weiss Köln II zeitgleich mit 4:3 gegen den RTHC Leverkusen gewann, haben die Kahlenberger trotz der 2:9-Niederlage im Hinspiel in Leverkusen wieder alle Trümpfe im Aufstiegsrennen in der eigenen Hand.

Kahlenberger HTC: Tor-Show von Thorben Pegel

Die Geschichte vom Sieg gegen Münster ist schnell erzählt. „Thorben Pegel war der entscheidende Faktor in diesem Spiel. Spielerisch ist noch Luft nach oben, aber es war sehr wertvoll, dass wir einen Torjäger dabei hatten, der aus wenig vie gemacht hat“, so Trainer Philip Hüsgen.

Sechs Gegentore - das sei „in Ordnung. Kein Ausreißer nach oben, keiner nach unten“, so Hüsgen. Aber: „Wir waren quasi an jedem Gegentor beteiligt“, so der KHTC-Trainer.

Sieht seine Mannschaft für den Endspurt im Aufstiegsrennen gut gerüstet: Kahlenberg-Trainer Philip Hüsgen. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Für weitere Freude sorgte das 4:3 der zweiten Mannschaft von Rot-Weiss Köln gegen den RTHC Leverkusen. Dadurch sind die Kahlenberger wieder bis auf zwei Punkte dran am Tabellenführer und können mit einem Sieg im Heimspiel gegen Leverkusen den Aufstieg aus eigener Kraft schaffen. So denn alle anderen Spiele auch gewonnen werden. „Fünf Siege würden reichen“, sagt Philip Hüsgen mit einem Schmunzeln.

Rot-Weiss Köln II bringt viel Qualität mit

Seine Mannschaft habe verstanden, wie es geht und mit dem Heimspiel gegen Leverkusen am 16. Februar ein gutes Zwischenziel im Blick. Vorher steht am Sonntag aber das nächste Heimspiel gegen Rot-Weiss Köln an, möglicherweise mit den Ex-Nationalspielern und Alt-Stars Benjamin und Timo Wess sowie Bundesligaspieler Florian Pelzner.

33 Fotos vom Spiel Kahlenberger HTC - THC Münster 33 Fotos vom Spiel Kahlenberger HTC - THC Münster Gut gemacht! Thorben Pegel (r.) wird von seinem Kapitän Bastian Preußer abgeklatscht. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

33 Fotos vom Spiel Kahlenberger HTC - THC Münster Die Mülheimer Spieler klatschen sich vor Beginns des Spiels ab. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

33 Fotos vom Spiel Kahlenberger HTC - THC Münster Kapitän Bastian Preußer stürmt durchs Mittelfeld. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

33 Fotos vom Spiel Kahlenberger HTC - THC Münster Kapitän Bastian Preuße Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

33 Fotos vom Spiel Kahlenberger HTC - THC Münster Matthias Brehle Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

33 Fotos vom Spiel Kahlenberger HTC - THC Münster Kapitän Bastian Preußer (r.) klatscht den Torschützen Thorben Pegel ab. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

33 Fotos vom Spiel Kahlenberger HTC - THC Münster Derk van den Torn, Ben Becht und Thorben Pegel (v.l.) bilden eine Abwehrreihe. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

33 Fotos vom Spiel Kahlenberger HTC - THC Münster Lars Hoppen Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

33 Fotos vom Spiel Kahlenberger HTC - THC Münster Derk van den Torn (r.) Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

33 Fotos vom Spiel Kahlenberger HTC - THC Münster Michel Mühlen (r.) sichert den Ball an der Bande. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

33 Fotos vom Spiel Kahlenberger HTC - THC Münster Coach Philip Hüsgen Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

33 Fotos vom Spiel Kahlenberger HTC - THC Münster Kolodziej, Brehler und van den Toorn (v.l.) sichern das eigene Tor ab. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

33 Fotos vom Spiel Kahlenberger HTC - THC Münster Coach Philip Hüsgen Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

33 Fotos vom Spiel Kahlenberger HTC - THC Münster Torwart Tobias Kretzschmar sieht einer Strafecke entgegen. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

33 Fotos vom Spiel Kahlenberger HTC - THC Münster Lars Hoppen stürmt über die linke Außenseite Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

33 Fotos vom Spiel Kahlenberger HTC - THC Münster Torwart Tobias Kretschmar Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

33 Fotos vom Spiel Kahlenberger HTC - THC Münster Lars Hoppen führ Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

33 Fotos vom Spiel Kahlenberger HTC - THC Münster Paul Kolodziej Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

33 Fotos vom Spiel Kahlenberger HTC - THC Münster Derk van den Torn (r.) klärt vor dem eigenen Tor. Foto: Martin Möller /Funke Foto Services Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

33 Fotos vom Spiel Kahlenberger HTC - THC Münster Stark! Mülheimer Coach Philip Hüsgen reckt die Faust. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

33 Fotos vom Spiel Kahlenberger HTC - THC Münster Coach Philip Hüsgen spricht zu seinen Spielern. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

33 Fotos vom Spiel Kahlenberger HTC - THC Münster Kapitän Bastian Preußer (l.) und Lars Hoppen beraten sich. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

33 Fotos vom Spiel Kahlenberger HTC - THC Münster Thorben Pegel (m) berät sich vor einer Strafecke mit Paul Kratsch (l.) und Matthias Brehler. es Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

33 Fotos vom Spiel Kahlenberger HTC - THC Münster Derk van den Torn (m) dribbelt durch die Gästeabwehr. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

33 Fotos vom Spiel Kahlenberger HTC - THC Münster Kapitän Bastian Preußer (l.) umspielt seinen Bewacher. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

33 Fotos vom Spiel Kahlenberger HTC - THC Münster Thorben Pegel (r.) wird nach einem Treffer von Paul Kratsch umarmt. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

33 Fotos vom Spiel Kahlenberger HTC - THC Münster Torwart Tobias Kretzschmar und Lars Hoppen (r.) versuchen einen Münsteraner am Torschuss zu hindern. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

33 Fotos vom Spiel Kahlenberger HTC - THC Münster Derk van den Torn (l.) setzt sich durch. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

33 Fotos vom Spiel Kahlenberger HTC - THC Münster Paul Kolodziej (vorne) und Bastian Preußer bauen sich in der Deckung auf. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

33 Fotos vom Spiel Kahlenberger HTC - THC Münster Thorben Pegel schießt... Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

33 Fotos vom Spiel Kahlenberger HTC - THC Münster ... sieht seinem Schuss hinterher, der den Weg ins Tor findet. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

33 Fotos vom Spiel Kahlenberger HTC - THC Münster Mitspieler Lars Hoppen gratuliert Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

33 Fotos vom Spiel Kahlenberger HTC - THC Münster Und dann jubelt Lars Hoppen selbst. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

„Unser Fokus geht nun wieder klar in Richtung Tabellenspitze. Ein Sieg gegen Köln könnte uns noch einen Schub geben“, so Philip Hüsgen. Das Hinspiel in Köln hatten die Kahlenberger zum Saisonstart mit 8:6 gewonnen. „Schon damals habe ich gesagt, dass dieser Sieg noch viel wert sein kann“, so Hüsgen. Die Niederlage der Leverkusener scheint das nun zu bestätigen.

Weitere Berichte zum Hallenhockey in Mülheim

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Mülheim