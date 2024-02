WM 2006: So reagierte David Odonkor als Klinsmann anrief

Mülheim David Odonkor feierte 2002 sein Profi-Debüt, wurde 2006 mit der Flanke im WM-Spiel gegen Polen bekannt. Wieso seine Nominierung überraschend war.

Am 3. März 2002 feierte David Odonkor beim 1:1 gegen den FC St. Pauli sein Bundesliga-Debüt für Borussia Dortmund. Zwei Monate später war er Deutscher Meister. Zwar spielte Odonkor nur noch eine Woche nach seiner Premiere beim 3:1-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach – dennoch: den Meistertitel kann ihm keiner mehr nehmen.

Insgesamt fünf Jahre trugt Odonkor das schwarz-gelbe-Trikot, wechselte danach zu Betis Sevilla. An seine Zeit beim BVB, seine Trainer Matthias Sammer, Bert van Marwijk und Hector Cuper und über seine Nominierung für die Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland erinnert sich der heute 39-Jährige gerne zurück.

Bei Borussia Dortmund spielte David Odonkor mit Weltstars zusammen

David Odonkor über...

... seine ersten Schritte im Profikader von Borussia Dortmund

Ich war acht Jahre dort, drei Jahre in der Jugend und bin dann Profi geworden. In dieser Zeit habe ich mit Spielern wie Marcio Amoroso, Tomas Rosicky, Jan Koller oder auch Jürgen Kohler zusammengespielt. Ibrahim Tanko war auch noch da. Das waren alles Jungs, die einem auf dem Platz weitergebracht haben. Da habe ich einiges abgespeichert und denke gerne an diese Zeit zurück.

... sein Engagement im Training

Ich habe nach jeder Einheit mit unserem Co-Trainer noch englische Bälle gespielt, das heißt nach zwei Kontakten zu Flanken. Das hat sich am Ende ausgezahlt. Auch bei der Weltmeisterschaft. Mein Ziel war es, in jedem Training über meine Leistungsgrenze zu gehen. Für mich, aber auch für die Mannschaft. Wenn du das tust und nach dem Training oder dem Spiel kaputt nach Hause gehst, dann merkst du irgendwann, wie du dich weiterentwickelst. Wenn dir das nicht gelingt, dann geht es im Fußball ganz schnell, dass du nicht mehr weiterkommst.

Party nach Platz drei bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2006. David Odonkor, Lukas Podolski und Bastian Schweinsteiger (v.l.). Foto: firo

... die Nominierung zur Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland

Horst Hrubesch war damals Trainer der U21. Er war wie ein Papa für mich, hat mich in jedem Training getrieben, mir meine Stärken auf dem Platz gezeigt. Dafür bin ich ihm heute noch dankbar. Ich hatte für Dortmund fast alle Spiele gemacht und war fest davon überzeugt, dass ich zur U21-Europameisterschaft fahre. Dann hat mich Horst Hrubesch angerufen und gesagt, dass ich nicht dabei bin. Ich dachte nur, warum, weshalb. Ich hatte die ganze Saison über Gas gegeben, war eigentlich Stammspieler. Dann hat er mir gesagt, dass ich zur WM fahre und Jürgen Klinsmann mich gleich anruft.

... den Anruf von Jürgen Klinsmann und wie es danach weiterging

Ich dachte, „ach du Scheiße, was ist jetzt passiert“. Ich stand zu Hause am Kaffeeautomaten und habe mir erst einmal einen Kaffee gezogen. Jürgen Klinsmann hat dann tatsächlich zwei, drei Minuten später angerufen. Ich war nervös und bin direkt danach nach Dortmund gefahren, um mit dem Manager und meinem Berater zu besprechen, wie es weitergeht, wie ich mich jetzt verhalten soll.

David Odonkor: „Plötzlich steht Oliver Kahn vor mir und stellt sich mir vor“

... das erste Treffen mit der Nationalmannschaft

Als DFB-Teamchef Jürgen Klinsmann anrief, brauchte David Odonkor erst einmal einen Kaffee. Foto: Oliver Berg / NRW Desk

Plötzlich steht Oliver Kahn vor mir, der bei Bayern gespielt hat, und stellt sich mir vor. Ich dachte, „oh, der ist aber freundlich“. Das waren Momente, in denen mein Herz stehen geblieben ist, weil ich die Jungs sonst nur vom Platz kannte. So wie auch Schweini oder Poldi. Aber natürlich war es auch schön, dass Christoph Metzelder, Sebstian Kehl und Jens Lehmann mit dabei waren, mit denen ich zusammengespielt habe und an denen ich mich schon ein bisschen festhalten konnte.

... die Flanke auf Oliver Neuville zum 1:0-Sieg gegen Polen in Dortmund

So ein Erlebnis hast du nur einmal im Leben. Als ich diese Flanke geschlagen habe, habe ich nur hinterhergeschaut, gesehen wie Oli den reingedrückt hat und dann hatte ich einen Blackout. ich bin zur Trainerbank gesprintet, habe den Diver gemacht und Gerald Asamoah hätte mir fast die Hand kaputt getreten. So ein Gefühl kommt nicht wieder, deshalb habe ich mir diese Szene auch tätowiert.

... seinen Wechsel zu Betis Sevilla

Ich wollte in der besten Liga der Welt spielen, gegen Real Madrid mit Roberto Carlos und David Beckham. Oder den FC Barcelona mit Eto, Messi, Ronaldinho, Xavi, Busquets und Puyol. Am Ende waren es zwar nur knapp 50 Spiele, aber ich habe mich dort menschlich weiterentwickelt. Ich bin froh, dass ich diesen Schritt gemacht habe.

... seine Trainer Matthias Sammer, Bert van Marwjik und Hector Cuper

Matthias hat mich zu den Profis hochgeholt und sehr viel Wert auf Fitness gelegt. Das war auch bei Hector Cuper so. Ich erinnere mich an ein Trainingslager in Jerez, da mussten wir immer mit Laufschuhen zum Golplatz kommen. Ich dachte, ich bin doch kein Leichtathlet. Aber am Ende hat es was gebracht. Bei Bert van Marwijk stand die Passqualität im Fokus. Wenn ein Pass nur einen Meter daneben ging, mussten wir ihn nochmal spielen. Da habe ich mitgenommen, dass du im Spiel ein Problem hast, wenn du den Ball nicht genau an den Mann bringst oder nicht gut mitnimmst. Ich habe bei jedem Trainer etwas gelernt und versuche das jetzt auch umzusetzen.

David Odonkor jubelt nach einem Sieg mit Borussia Dortmund gegen den MSV Duisburg. Foto: firo

