0:1 gegen BVB: RWO stellt Ligatauglichkeit unter Beweis

Oberhausen Die Bundesliga-Junioren von RWO zeigten gegen den BVB Dortmund eine reife Leistung und unterlagen hauchdünn 0:1. Es war tatsächlich mehr drin.

Das Positive vorneweg: RWO zeigt beim 0:1 (0:1) gegen Borussia Dortmund die absolute Tauglichkeit für die U 17 Bundesliga. Ärgerlich, dass die Mannschaft von Ken Asaeda am Ende ohne etwas Zählbares dasteht, ist es aber um so mehr. „Wir müssen ein Tor unbedingt machen. Alles weg verteidigen kannst du einfach nicht“, resümiert der Linienchef.

Die erste Halbzeit lief wie zu erwarten war: RWO zog sich zurück und gab den Dortmundern den Ball. Die hatten aber wenig Optionen, weil die Kleeblätter das wahnsinnig gut machten. Immer wieder gewannen sie die Zweikämpfe, halfen einander und zeigten große Leidenschaft in der Arbeit gegen den Ball. Dortmund fand kaum Lösungen, insbesondere in der Mitte, die Marlon Brill auf der Sechs beeindruckend dicht hielt. Was allerdings fehlte, war die Entlastung, es dauerte lange, bis sich die Gastgeber über Standards in den gegnerischen Sechzehner arbeiteten.

Einmal blitzte die individuelle Klasse der Gäste auf

So sah es eigentlich danach aus, dass beide Mannschaften mit einem torlosen Remis in die Pause geben würden, ehe die individuelle Klasse der Borussen dann doch noch den Unterschied ausmachte. Nach einem Einwurf passten die Abstände einmal nicht, Fritz Henri Fleck drehte sich in der 38. Minute beeindruckend um die eigene Achse und hatte dann noch die Übersicht um Nick Cherny zu bedienen, der den Ball trocken im unteren Eck versenkte.

So ging es dann wenig später in die Halbzeit und völlig ausgewechselt ging es in die zweiten 45 Minuten. Waren es in der ersten Hälfte bestimmt 80 Prozent Ballbesitz zu Gunsten der Gäste, war RWO nun am Drücker. Immer wieder ackerte Enes Babayigit bei langen Bällen und blitzschnell in die Spitze.

Sergio Terranova Rivera hatte durchaus einen Treffer auf dem Fuß. Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Foto Services

Zeitweise schnürten die Oberhausener die Dortmunder hinten ein, Sergio Terranova fehlte da einmal nicht viel, dann war Adrian Pesa nach einer Ecke zu überrascht und Sahin Sahinbay konnte seinen Kopfball nicht genug drücken. Hinten war das natürlich mit Risiko behaftet, so weit zu pressen, doch Carl Becker und Noel Westenberger gewannen so gut wie alle Luftduelle, Dortmund spielte in der Phase nur noch lang raus. Doch der im zweiten Abschnitt absolut verdiente Ausgleich wollte einfach nicht fallen.

