2:1 beim FC 72: Arminia macht es wieder spannend

Oberhausen Im Spitzenspiel der Kreisliga A wiederholte Arminia seinen Hinrundensieg gegen den FC 72 und macht die Liga wieder spannend.

Es bleibt spannend in der Kreisliga A! Arminia Lirich gewinnt das Topspiel bei Sterkrade 72 mit 2:1 (1:0), ist bei einem Spiel weniger zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter und hat damit auch beide direkten Duelle gewonnen. „Wir verlieren am Ende verdient“, findet Patrick Wojwod. Jens Szopinski freut sich: „Das war ein wichtiger Sieg.“

Arminia war von Beginn an heiß auf das Spiel, Wojwod hadert: „Wir sind aktuell weit von unseren Möglichkeiten entfernt.“ Die Gäste waren in den Zweikämpfen präsent und hatten da auch spielbestimmende Phasen. Es dauerte aber bis zur 35. Minute, Ehe die Liricher die Führung erzielen sollten. Über den Flügel bauten sie auf bis zu Leon Bruckwilder der zur Führung vollendete. „Das war richtig schön gespielt“, freut sich Szopinski; „Wir laden sie ein“, ärgert sich Wojwod.

Trainer Patrick Wojwod war nachher bedient. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Auch in der zweiten Halbzeit war die Arminia die Mannschaft mit den klareren Chancen. „Wir schießen drei Mal aufs Tor, das ist zu wenig“, weiß der 72-Chef. So war es erneut Bruckwilder der am Ende jubelnd abdrehte. Sterkrade hatte sich im Aufbau einen Fehler geleistet, Lirich schloss gnadenlos ab.

Die Partie schien da schon beinahe entschieden, da sorgte ein Handspiel noch einmal für Spannung. Kevin Diehl sprang nach einer Flanke der Ball an die Hand, den fälligen Strafstoß verwandelte David Fojcik zum Anschlusstreffer. Gut 25 Minuten waren da noch zu spielen und die letzten sieben für Lirich auch noch in Unterzahl. „Er rutscht da unglücklich weg“, wollte Szopinski Anthony Annan keinen Vorwurf machen. Sterkrade konnte jetzt noch mal Druck aufbauen und Lirich legte den Fokus jetzt aufs Verteidigen. Mit Erfolg, denn Wojwod sah seine Mannschaft die letzten Minuten ohne zwingende Torchancen auf den Ausgleich.

Wertung aus dem Spiel gegen Königshardt II steht noch aus

Mit den drei Punkten für Lirich wird das Rennen der beiden unangefochtenen Topteams der Liga auch in der zweiten Saisonhälfte spannend bleiben, selbst wenn ja auch noch je nach Ausgang in den höheren Ligen beide Mannschaften aufsteigen könnten. Wie es in die Rückrunde geht, wird ja noch am grünen Tisch entschieden. Das Duell zwischen SFK II und Lirich wurde beim Stand von 3:3 in der 98. Minute abgebrochen. Ein sportgerichtliches Ergebnis noch vor dem Jahreswechsel ist aktuell eher nicht zu erwarten.

