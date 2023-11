4:1! RWO beendet Heimmisere gegen den SC Paderborn II

Oberhausen Nach fünf Heimspielen ohne Sieg gewinnt Rot-Weiß Oberhausen im Stadion Niederrhein gegen die Zweitvertretung des SC Paderborn mit 4:1.

Nach zuvor fünf Heimspielen ohne Sieg konnte Rot-Weiß Oberhausen endlich wieder dreifach im Stadion Niederrhein punkten. Der Fußball-Regionalligist besiegte zu Hause vor 2134 Zuschauern die Zweitvertretung des SC Paderborn verdient mit 4:1 (3:0) und feierte damit gleichzeitig einen erfolgreichen Hinrunden-Abschluss. Bereits vor dem Spiel hatte Jörn Nowak gegenüber dieser Redaktion betont: „Es gilt in den 90 Minuten zu zeigen, wer die bessere Mannschaft ist und wer das Spiel unbedingt gewinnen will.“ Worte, denen seine Spieler gerade in Durchgang eins auf dem Rasen Taten folgen lassen sollten.

Im Vergleich zum 5:2-Auswärtserfolg beim FC Wegberg-Beeck vergangene Woche nahm der RWO-Trainer eine Änderung in der Startelf vor. Für Tobias Boche rückte Nico Klaß ins Team, der bereits gegen Wegberg-Beeck zur zweiten Halbzeit eingewechselt wurde und damit nach seiner längeren Verletzungspause (Rückenprobleme) sein Comeback gefeiert hatte. Da Sven Kreyer aufgrund seiner Roten Karte aus dem Heimspiel gegen die U21 des 1. FC Köln (0:2) noch aussetzen muss, führte der 26-jährige Klaß seine Mannschaft als Kapitän aufs Spielfeld.

RWO: Michel Niemeyer steht goldrichtig und erzielt das 1:0

Genau zehn Minuten waren gespielt, als die Hausherren den ersten gefährlichen Abschluss des Spiels verzeichnen konnten. Nach Zuspiel von Moritz Montag flankte Rinor Rexha über die rechte Seite ins Zentrum, wo Moritz Stoppelkamp den Ball per Kopf aber knapp über die Latte setzte. RWO blieb das aktivere Team und belohnte sich: Nach der flachen Hereingabe von Stoppelkamp stand Michel Niemeyer am zweiten Pfosten goldrichtig und netzte mühelos zum 1:0 ein (17.). Kurz darauf scheiterte erneut Stoppelkamp mit einem Distanzversuch an Paderborns Schlussmann Arne Schulz (21.).

Doch auch die Gäste aus Ostwestfalen zeigten sich offensiv bemüht, profitierten bei ihrem ersten Torabschluss aber auch von einem Ballverlust der Rot-Weißen im Spielaufbau. Paderborn schaltete daraufhin blitzschnell um, wobei der Abschluss von Angreifer Joel Vega Zambrano aus ungünstigem Winkel das Gehäuse von RWO-Schlussmann Robin Benz nicht ernsthaft in Bedrängnis brachte (26.). Anders die Kleeblätter, die nach einem fein vorgetragenen Angriff über den sehr agilen Rexha und dem finalen Zuspiel von Niemeyer durch Glody Ngyombo das 2:0 erzielten (30.).

RWO-Stürmer Cottrell Ezekwem bleibt hartnäckig und wird belohnt

Und RWO blieb im wahrsten Sinne des Wortes hartnäckig: Stürmer Cottrell Ezekwem lief den ballführenden Verteidiger Martin Ens an und spitzelte ihm kurz vor dem Fünfer das runde Leder vom Fuß. Der verdutzte SCP-Keeper Schulz konnte nur noch hinterherschauen, als der Ball schließlich über die Torlinie zum 3:0 rollte (38.). Nach dem Rexha um ein Haar Treffer Nummer vier markiert hätte (40.), sah sich Paderborns Trainer Dennis Schmitt noch vor dem Pausenpfiff zum Handeln gezwungen und wechselte gleich viermal aus.

Tatsächtlich präsentierten sich die Gäste in Halbzeit zwei deutlich stabiler und konnten nach dem Schlenzer ins lange Eck von Adrian Bravo Sanchez den 1:3-Anschluss erzielen (52.). Nach einer guten Möglichkeit für Ezekwem, konterte der SCP über Moritz Flotho, der Innenverteidiger Tim Stappmann überlief, danach aber am aufmerksamen Robin Benz scheiterte (58.). Auf der anderen Seite war es der eingewechselte Manfredas Ruzgis, der (etwas) unverhofft im Strafraum plötzlich an den Ball kam, diesen aber knapp neben das Gäste-Tor setzte (69.). So dauerte es bis zur 84. Minute, ehe der ebenfalls eingewechselte Tobias Boche nach einem Eckball von Stoppelkampp den 4:1-Endstand per Kopf besorgte.

Weiter geht es für RWO am kommenden Samstag (14 Uhr) zum Rückrunden-Auftakt mit dem Heimspiel gegen den SC Wiedenbrück. Das Hinspiel verlor die Nowak-Elf Ende Juli mit 0:1.

RWO gegen SC Paderborn U21: So haben sie gespielt

RWO: Benz; Montag, Stappmann (60. Öztürk), Klaß, Fassnacht, Ngyombo, März, Niemeyer (68. Boche), Rexha (80. Yalcin), Stoppelkamp. Ezekwem (68. Ruzgis).

SC Paderborn U21: Donner (42. Wendt), Ens, Brackelmann (42. Mensing), Zobel, Klefisch (42. Bilogrevic), Kojic, Brandt (42. Krumme), Bravo Sanchez, Flotho. Vega Zambrano (71. Martin).

Tore: 1:0 Niemeyer (17.), 2:0 Ngyombo (30.), 3:0 Ezekwem (38.). 3:1 Bravo Sanchez (52.), 4:1 Boche (84.).

Gelbe Karten: Stoppelkamp / Bilogrvic, Bravo Sanchez.

Schiedsrichter: Jonas Fischbach.

Zuschauer: 2134.

