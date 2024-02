Oberhausen. Seit drei Partien steht Mike Terranova bei RW Oberhausen wieder an der Seitenlinie. Was bereits klappt, wo es noch Baustellen gibt.

Was man beim aktuellen Kader von Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen mit seinem neuen (alten) Trainer Mike Terranova sehen muss: Beide Parteien müssen sich im Detail erst noch richtig kennenlernen. Terranova hatte als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums keine Handhabe mehr bei den Neuverpflichtungen für diese Saison, konnte sie daher nicht so eng beobachten, wie es sein Vorgänger Jörn Nowak tun musste. So muss das Team erst einmal seine Ansprache „lesen“ lernen, so muss er die neuen Wege und Abstimmungen in der Mannschaft erkennen, die sich nach seinem Rückzug aus der ersten Reihe schon im bisherigen Saisonverlauf ergeben hatten.