Oberhausen. Wahnsinn in der Nachspielzeit: Fußball-Landesligist Arminia Klosterhardt gewinnt das Heimspiel gegen den SV Biemenhorst spät mit 1:0.

Es lief bereits die fünfte Minute der Nachspielzeit, als nach einem Freistoß von Bünyamin Sari der Ball plötzlich bei Rikiya Ohashi landete. Der 22-Jährige fackelte nicht lange und drosch das Ding aus kürzester Distanz in die Maschen. Es war der 1:0 (0:0)-Siegtreffer für den Fußball-Landesligisten Arminia Klosterhardt im Heimspiel gegen den SV Biemenhorst. Damit war der Elf von Marcel Landers nicht nur ein gelungener Start ins Pflichtspieljahr 2024 gelungen, sondern auch eine erfolgreiche Revanche für die derbe 0:5-Niederlage aus dem Hinspiel.

„Keine Frage, der Sieg ist schon glücklich. Nicht nur weil wir spät getroffen haben, sondern weil Biemenhorst die bisher stärkste Mannschaft war, die hier angetreten ist. Aber aufgrund der Mentalität und kämpferischen Einstellung meiner Jungs nehmen wir den Sieg natürlich gerne mit“, bilanzierte der Arminia-Trainer nach Abpfiff. Im Dauerregen vor etwa 150 Zuschauern im Estadio erwischten die Gastgeber den besseren Start, hatten durch Ohashi auch die erste nennenswerte Abschlussgelegenheit, die allerdings knapp neben das Gästegehäuse ging (5.).

Arminia startet gut, leistet sich dann aber zu viele Ballverluste

Ärgerlich aus Sicht der Arminia, als 120 Sekunden später der Ball nach dem Treffer von Emre Onur im Netz zappelte. Doch Schiedsrichter Kai Schakowski hatte zuvor auf Foul entschieden und den Klosterhardter damit unglücklicherweise den Vorteil weggepfiffen. Der anschließende Freistoß von Jan-Niklas Pia ging dann einen guten Meter drüber. Ein Schreckmoment folgte in Minute 23, als nach einem Zusammenprall von Talha Bayram mit Biemenhorsts Niklas Laigre beide Akteure längere Zeit behandelt werden mussten. Während der Arminia-Keeper weitermachen konnte, musste Laigre verletzungsbedingt kurz darauf ausgewechselt werden.

Bis zum Halbzeitpfiff blieb die Arminia zwar durchaus das aktivere Team, ohne jedoch wirklich gefährlich zu werden. „Wir haben es ganz gut gemacht. Wir waren gut eingestellt, hatten dann aber zu viele Ballverluste, so dass wir gerade in Halbzeit zwei immer mehr unter Druck gerieten“, analysiert Landers. In der Tat waren es die Gäste, die in Durchgang zwei den Ton angaben. So hatten die Hausherren Glück, dass nach dem Abpraller von Keeper Bayram der Nachschuss von Jannis Schmitz aus einer Abseitsposition fiel (58.). Auch beim Flachschuss von Felix Scharf hatte die Landers-Elf Glück, der denkbar knapp am linken Pfosten vorbeischrammte (74.).

Erst um ein Haar das Eigentor, dann großer Jubel im Estadio

In der ersten Minute der Nachspielzeit dann fast der Knockout für die Arminia: Ein verunglückter Klärungsversuch von Enes Bayram kullert nur um Zentimeter am eigenen Tor vorbei. „Da ist mir das Herz fast in die Hose gerutscht“, berichtet Landers. Doch statt des bitteren 0:1, gelang kurz vor Abpfiff der Siegtreffer durch Rikiya Ohashi. Den Standard zum 1:0 hatte übrigens der eingewechselte Mirac Bayram rausgeholt, der sich während der Winterpause einer Leisten-Operation unterzogen hatte. „So soll es sein. Das nenne ich mal ein Happy End“, lächelte Landers über sein glückliches Händchen und den Dreier zum Jahresauftakt.

Arminia Klosterhardt: T. Bayram; Abel, Bystron, Harder, E. Bayram, Abel, Melzer (76. Sari), Onur (70. Sato), Erdem (70. Yildiz), Pia (90. M. Bayram).