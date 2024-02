Oberhausen. Die U17 von Rot-Weiß Oberhausen holt in der Bundesliga einen Punkt gegen den SC Paderborn. Ergebnis als Teil des Reifeprozesses.

Gelungener Start ins neue Jahr. Die U17 von Rot Weiß Oberhausen spielte 1:1 (1:0) gegen den SC Paderborn. Es war das zweite Unentschieden von RWO in dieser Saison, auch ein Symbol des Reifenprozesses, am Ende nicht mehr mit leeren Händen den Platz zu verlassen.

Zu Beginn waren die Kleeblätter nicht wirklich im Spiel, so etwa zehn Minuten dauerte es, bis sich die Mannschaft von Trainer Ken Asaeda ins Spiel gekämpft hatte. Paderborn war in der Phase davor zwar immer wieder in Strafraumnähe, erspielte sich aber auch keine Chancen. Die erste hatte RWO, als Sahin Sahinbay der Ball rechts über den Schlappen rutschte. „Flach ins lange Eck“, wusste der ehemalige Mittelfeldspieler Asaeda auf der Bank. Besser machte es da Adrijan Pesa in der 16. Spielminute: Paderborn war eigentlich in aussichtsreicher Position für einen Konter, doch Mick Runte verlor den Ball beim Vortrag. Sergio Terranova nahm ihn auf, schickte Pesa butterweich auf links und der chipte ganz cool über Konstantin Sommer.

Timing im Zweikampf passt nicht - RWO kassiert den Ausgleich

Das 1:0 war nicht unverdient, die Hausherren hatten zwar weniger Ballbesitz als der Tabellenvierte, waren in den Zweikämpfen aber bissig. Sinnbildlich dafür Terranova, der als letzter Mann einen Konter mit riskanter Grätsche unterband. So hatte RWO dann in der 28. Minute noch eine geblockte Doppelchance und einen Freistoß kurz vor der Pause von Terranova, den Sommer im Nachfassen entschärfte.

Paderborn kam dann etwas besser aus der Kabine, doch in den Strafraum kamen die Westfalen erst einmal nicht. RWO blieb über Konter gefährlich, Pesas Lauf wurde aber zurückgepfiffen - eine sehr knappe Entscheidung. Statt der guten Chance aufs 2:0, sollte eine Zeigerumdrehung später das 1:1 fallen. Zweimal passte das Timing im Zweikampf nicht, dann zog Mick Runte knapp vor dem Strafraum aus der Drehung ab und der Ball flog unhaltbar in den Knick. „Du kannst gegen eine Mannschaft wie Paderborn nicht alles wegverteidigen“, weiß Asaeda. Wichtiger war ihm, dass seine Mannschaft von dem Ausgleich nicht erschüttert wurde, sondern weiter an ihrem Plan festhielt. Immer wieder gab es Nadelstiche der Kleeblätter, Co-Trainer Ismail Jaroui stellte zurecht fest: „Die klareren Möglichkeiten hatten wir.“

Terranova machte es in der 62. sehr kompliziert, fand aber Pesa am zweiten Pfosten, dem glücklos der Ball versprang. Das Spiel wurde nun wilder, Paderborn strahlte aber letztlich nur noch über Ecken Gefahr aus, der fleißige Haruto Shakata hatte in der 90. Minute noch Mal eine gute Möglichkeit für drei Punkte, verzog aber knapp. „Da müssen wir die Kirche aber auch im Dorf lassen. Der Punkt ist verdient und wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht“, ist der Linienchef zufrieden.