Oberhausen. Sterkrade 06/07 gewinnt das Heimspiel gegen Friedrichsfeld und bleibt weiter Tabellenführer. SW Alstaden macht es unnötig spannend.

Fußball-Bezirksligist Sterkrade 06/07 ist mit dem 3:1 (0:1) gegen die SV Friedrichsfeld der nächste Erfolg gelungen. Dabei mühte sich die Mannschaft von Trainer Lars Mühlbauer lange. „Der kleinste Spieler köpft den rein“, schüttelt Mühlbauer selbigen über das 0:1 (24.) und die erste Hälfte im Allgemeinen. „Die war richtig schlecht“, konstatiert er. Das wurde dann aber sachlich analysiert und der Hebel umgelegt. „Die Mannschaft weiß das selber“, kann sich der Trainer auf seine Mannschaft aktuell voll verlassen.

Damian Vergara Schlootz gelang dann auch der Ausgleich, als er nach einem Freistoß den Ball aus dem Gewühl über die Linie stocherte (58.). „Die Mannschaft hat Moral bewiesen“, lobt er. Die Sterkrader wurden auch bei runterlaufender Uhr nicht nervös und konnten durch Sverre (84.) und Finn Müller (86.) das Spiel spät drehen. Da kannte die Bank verständlicherweise kein Halten mehr und umjubelte den nächsten Saisonsieg. „Das zeigt den tollen Charakter der Mannschaft. Aber wir backen kleine Brötchen und gucken von Spiel zu Spiel. Das war definitiv ein Arbeitssieg“, resümiert Mühlbauer den Dreier.

SW Alstaden macht es unnötig spannend, Königshardt wird spät bestraft

An der Kuhle wurde es unnötig spannend. Mit 3:2 (1:0) nehmen die Alstadener aber drei Punkte mit. „Der einzige, der das Spiel spannend gemacht hat, war ich“, gab SWA Coach Raphael Steinmetz selbstkritisch zu. Beim Stand von 3:1 fehlte ihm vorne einmal die nötige Konsequenz für die Entscheidung zum 4:1, dann legte er Fortuna Bottrop das 3:2 vor. Bis auf eine Abseitschance wackelte Alstaden aber nicht mehr ernsthaft. Zuvor hatte Alstaden aber alle Möglichkeiten, das Spiel zu entscheiden und spielte gerade in der ersten Halbzeit richtig ordentlich. „Die erste Halbzeit war spielentscheidend“, fand auch der Coach selbst. Rene Biskup knipste zur Führung (17.), nach der Pause legten Steinmetz (53.) und Biskup nach (63.) und damit eigentlich den Grundstein für einen entspannten Nachmittag, ehe es dann doch noch Mal kurz spannend wurde. Die Alstadener klettern damit in der Tabelle auf Rang sechs und sind auf einem gutem Weg, hinter dem um den Aufstieg kämpfenden Quartett, den Rest der Liga anzuführen.

Anders am Pfälzer Graben, da musste die SF Königshardt von Coach Norman Seitz in der letzten Minute das 1:1 (0:0) gegen MTV Union Hamborn hinnehmen. „Das war ein sehr kampfbetontes Spiel und sehr zerfahren“, weiß Seitz, dass die Zuschauer, die trotz des Wetters am Rand standen, keinen Leckerbissen geboten bekamen. Im zweiten Durchgang gelang es Königshardt dann jedoch besser ins Spiel zu kommen und bekam dann eine Viertelstunde vor dem Ende auch einen Elfmeter zugesprochen. Nach einem Foul an Marcel Gabor gab es folgerichtig den Strafstoß, den Eren Sönmez sicher verwandelte. „Die hatten ihre Chancen bei Standards“, schwante dem Linienchef schon vorher Böses. So war es ein langer Ball in der 95. Minute, den die SFK nur zur Ecke klärten. Der landete dann nachfolgend im Netz und Seitz bekam beim Jubel der Gäste noch einen Ellenbogen an den Kopf und sah Sterne. „Für mich völlig unverständlich, insbesondere in einem Moment wo man sich eigentlich freuen sollte“, dürfte nicht nur Seitz fassungslos sein.