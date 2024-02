Oberhausen. Das Trainergespann des SC Buschhausen 1912 wird seinen Job zum Ende der laufenden Saison abgeben. Dies zur Überraschung des Vorstandes.

„Wir waren alle sehr überrascht, als wir von der Entscheidung erfuhren“, so der Vorstand. Man war mit der Arbeit zufrieden und auch menschlich habe es sehr gut gepasst. „Umso härter traf uns die Entscheidung, dass beide Trainer zum Saisonende aufhören werden“

Die Entscheidung hat private Hintergründe und ist Lepori schwer gefallen, wie der Coach unterstreicht: „Ich werde Buschhausen im Sommer mit zwei weinenden Augen verlassen, da mir der Verein und die Menschen, die in ihm wirken, ans Herz gewachsen sind.“ Lepori hatte in schwierigen Zeiten in der Bezirksliga übernommen.

„Trotz widrigster Bedingungen, bei denen nicht immer ansehnliche Leistungen möglich waren, sind alle fair geblieben und haben die Mannschaft und mich jederzeit unterstützt. Ich durfte viel Zuspruch genießen und hoffe, mit meiner Arbeit einen kleinen Teil zurückgezahlt zu haben. Ich möchte mich an dieser Stelle bei allen Buschhausenern bedanken und freue mich, Teil dieser eingeschworenen Familie geworden zu sein und kann stolz behaupten, viele neue Freunde gewonnen zu haben.“

Michele Lepori führt private Gründe für seinen Rückzug an

Lepori weiter: „Aus privaten Gründen kann ich über den Sommer hinaus leider der Traineraufgabe hier in Buschhausen nicht mehr nachkommen. Ich kann das Volumen nicht mehr leisten, das der Trainerjob in Buschhausen verdient und was mein Anspruch an mich selbst wäre. Und deshalb mache ich im Zuge des Neuaufbaus Platz.

Während Arminia Lirich, SF Königshardt II, Buschhausen 1912 und BV Osterfeld bereits um Punkte spielten (der BVO setzt die Pflichtspielserie mit dem Nachholspiel gegen SC 20 II Freitag fort), tobten sich die übrigen Oberhausener A-Kreisligisten in Testspielen aus – im wahrsten Sinne des Wortes, denn es rappelte im Minutentakt.

Viele Tore bei den letzten Tests der A-Ligisten

Besonders torreich machte es der SV Sarajevo, der doppelt testete und auf sage und schreibe 22 Treffer kam – 14 davon erzielte das Team vom Buchenweg selbst. Während es beim 4:4 gegen Horst-Emscher ausgeglichen ausging, ließen es die Schmachtendorfer gegen den Mülheimer FC beim 10:4 richtig scheppern. Aber auch die Ligakonkurrenten TSV Safakspor und SC 20 II ließen sich nicht lumpen. Safak spielte gegen Adler Feldmark 4:4, die Knappen unterlagen Rhenania Hamborn knapp 3:4. Torreich ging es auch beim Post SV zu. Die Jungs von Kevin Böhmfeldt, der mittlerweile den Trainerjob übernommen hat, mussten sich Viktoria Wehofen 3:7 geschlagen geben. Gut in Schuss zeigte sich der SV Adler Osterfeld, der dem SC 20 beim munteren 6:3 ein halbes Dutzend einschenkte.

FC Sterkrade 72 gibt sich keine Blöße

Lediglich Arminia Lirich, das bereits am vergangenen Freitag den Sportfreunden Königshardt unterlegen war, „schwächelte“ ein wenig. Lirich testete am Sonntag gegen die zweite Mannschaft von Sterkrade-Nord und auch hier wollte den Szopinski-Schützlingen kein Sieg gelingen. Gegen den B-Ligisten reichte es nur zu einem 2:2. Ganz souverän präsentierte sich dagegen der Tabellenführer aus Sterkrade: Der FC 72 ließ gegen den ESC Rellinghausen nichts anbrennen und gewann problemlos mit 6:1.