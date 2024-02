Oberhausen. Der Hockey-Regionalligist blieb in eigener Halle gegen denSpitzenreiter RTHC chancenlos und kassierte eine hohe und verdiente Niederlage.

Eine fette 3:12-Klatsche kassierten die OTHC-Herren gegen den Regionalliga-Spitzenreiter RTHC Leverkusen. Dabei hatte es eigentlich ganz gut angefangen. Die Oberhausener gerieten zwar schnell mit 0:2 in Rückstand, aber nach den beiden Treffern von Max May und Matz Steidl zum 2:2 waren sie auch schnell wieder dran.

Danach lief allerdings nicht mehr viel zusammen und die Leverkusener machten deutlich, dass sie nicht nur zufällig an der Tabellenspitze stehen. Der Liga-Primus gab nun für den Rest der Partie den Takt an und erzielte dabei acht Treffer in Folge. Der zweite Treffer von Max May zum 3:10 war dann nur eine kurzzeitige Ergebniskosmetik, mehr aber auch nicht. Schlimmeres verhinderte übrigens OTHC-Keeper Benedikt Sons, der diesmal noch zu den Besten im Leibchen des OTHC gehörte.

„Es war nicht mehr drin, wir haben nie zu unserem Spiel gefunden“, gestand Teammanager Björn Raffelberg. „Leider haben wir es diesmal nicht geschafft, an die guten Leistungen der letzten Spiele anzuknüpfen. Das war schade“, fand OTHC-Spielertrainer Fabian Barfeld.

OTHC: Sons, May, Steidl, Manka, Neuhaus, Barfeld, Bordin, Völker, Zeymer, Seils.

Erster Saisonsieg für die OTHC-Zweite

Den ersten Sieg im achten Spiel in der Verbandsliga landete die zweite Mannschaft des OTHC, die sich gegen die „Vierte“ von Uhlenhorst mit 9:5 (6:1) durchsetzte. Und das auch völlig verdient. Das kleine Fünkchen Hoffnung auf den Klassenerhalt kann damit noch am Glimmen gehalten werden.

„Uns ist es zum ersten Mal in dieser Saison gelungen, von der ersten bis zur letzten Minuten hellwach zu sein und voll konzentriert durchzuspielen“, fand OTHC-Coach Fabian Barfeld.

OTHC II: M. Comfere, Wagner, Janssen, Schroer (1), Krajnc, Rink, Wilhelm (4), Dumschat, Trost (4), J. Comfere.

OTHC-Frauen waren diesmal neben der Spur

Völlig neben der Spur liefen diesmal die OTHC-Damen, die ihre Partie gegen den Mettmanner THC mit 3:6 verloren. Und damit haben sie dem Oberliga-Schlusslicht zum ersten Saisonsieg „verholfen“, der Zug nach oben dagegen ist für die Oberhausenerinnen aber erst einmal abgefahren.

Die Gäste sind schnell mit 3:0 in Führung gegangen, aber dann schnürte Emma Düngel ein Doppelpack und brachte ihr Team so wieder ins Spiel. Zum Ausgleich hatte es aber nicht mehr gereicht. Der dritte Treffer von Emma Düngel zum 3:5 reichte dann auch nicht mehr, um dem Spiel vielleicht doch noch mal eine Wende zu geben. „Wir sind von Mettmann in der Anfangsphase echt überrascht worden, aber erst nach dem 0:3 haben wir uns gefangen. Am Ende waren wir zu ungeduldig. Da leisteten wir uns zu viele Fehler, und die führten immer wieder zu gefährlichen Kontern“, so das Fazit von Spielertrainerin Luisa „Lulu“ Schrafen.

OTHC-Damen: Düngel (3), Manka, Schipke, Schwertheim, Domeyer, Dubiel, Steidl, Hackbarth, Schrafen, Schultheis.