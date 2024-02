Oberhausen. Die RWO-Elf von Rafael Garcia bleibt in Lauerstellung, die Arminia von Dennis Brinkmann sammelt ebenfalls wichtige Zähler.

Gemischte Gefühle bei den Jugendteams in den Niederrheinligen. Siege gab es für die beiden U19-Teams, die U17 von Klosterhardt musste eine Niederlage hinnehmen. Die U16 von RWO sicherte sich spät noch ein Remis.

„Momentan läuft es“, freut sich Rafael Garcia nach dem 7:1 (4:1) seiner RWO-U19 gegen die SG Unterrath. Vor dem Spiel punktgleich, war die Partie an der Lindnerstraße über weite Strecken ein Klassenunterschied. „Wir hatten eine Phase, wo wir nachgelassen haben, die müssen wir verhindern“, weiß der Trainer. Da fiel der Anschlusstreffer, nachdem Timo Böhm und Daniel Raul zuvor sehenswert versenkten.

Beeindruckende Reaktion auf den Gegentreffer bei RWO

Doch die Reaktion auf den Gegentreffer war beeindruckend, Raul stellte sofort den alten Abstand wieder her, Böhm traf zum Pausenstand humorlos. Edin Hadzibajramovic, Böhm zum dritten und Moritz Osthoff belohnten sich für die gute zweite Hälfte. RWO bleibt damit oben dran.

Unten dran bleibt mit dem 4:0 (2:0) beim SC Velbert, die Mannschaft von Dennis Brinkmann. Sergen Dogan bescherte in der ersten Minute einen Start nach Maß, Rafael David Buch verdoppelte (7.). Dass ein 2:0 ein gefährliches Ergebnis sein kann, ist bekannt. Das 3:0 durch Niklas Gehrmann hatte dann entsprechend beruhigende Wirkung. Athanassios Gentidis machte in der Schlussminute den Deckel drauf.

Drei Tore erzielt, keines wurde gegeben

Das gelang der U17 von Nico Andreadakis nicht. „Einen Punkt hätten wir mitnehmen müssen“, hadert er. Drei Tore erzielte die Arminia beim 0:1 (0:1) gegen Ratingen, doch keins zählte. „Das ist natürlich ärgerlich, aber im Endeffekt musst du damit leben. Den Jungs kann ich keinen großen Vorwurf machen. Ratingen feierte den Sieg wie eine Meisterschaft, Klosterhardt ist Platz eins damit erst einmal wieder los.

Mit einem 2:2 (1:0) wahrte RWO mit der U16 den Abstand auf Fortuna Düsseldorfs U16, mussten aber eben Ratingen an sich vorbei ziehen lassen. „Wir spielen eine gute erste Halbzeit“, weiß Jannick Weis. RWO stand kompakt und nutzte seine Umschaltaktionen wie beim 1:0 durch Cem Batu Bugday dann auch zur Führung. „Düsseldorf hat in der zweiten Halbzeit ein bisschen was verändert“, sah der Coach. Die Tore schenkten sich die Kleeblätter selbst ein. Erst zum 1:1 und dann, als die Druckphase eigentlich überstanden war, auch zum 1:2. „Fortuna verpasst die Vorentscheidung und wir erzwingen das 2:2“, berichtet er. Dimitrios Aroutsidis verwandelte den Foulelfmeter spät.