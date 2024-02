Oberhausen. Der Spvgg. Sterkrade-Nord droht der Abstieg in die Fußball-Bezirksliga. Wie konnte es für den ehemaligen Oberligisten so weit kommen?

Am Dienstagabend wird Sven Schützek ein letztes Mal beim Training des Fußball-Landesligisten Spvgg. Sterkrade-Nord sein. Tags zuvor war er als Trainer zurückgetreten, jetzt sagt er dem Team Servus und gibt ihm viel Glück mit auf den Weg, der doch noch zum Klassenerhalt führen soll. Er trat zurück, weil „ich nicht mehr weiß, was ich an der Linie noch bewegen könnte,“ sagt er in bitterer Erkenntnis seiner Fehler, die aber nur Teil einer verhängnisvollen Kette sind. Der ehemalige Oberligist hat eine Entwicklung genommen, auf die wahrscheinlich kein Trainer Einfluss hat.