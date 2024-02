Oberhausen. Der Last-Minute-Sieg gegen Biemenhorst von Arminia Klosterhardt hat gezeigt, welch gute Entwicklung das Landers-Team gemacht hat.

Es waren zwei Szenen in der Nachspielzeit, die die Dramatik des Landesliga-Heimspiels von Arminia Klosterhardt gegen die SV Biemenhorst am vergangenen Wochenende zusammenfassten. Zunächst war es Klosterhardts Enes Bayram, dessen verunglückter Klärungsversuch in der 91. Minute nur hauchzart neben das eigene Tor vorbeikullerte. Statt des bitteren 0:1, schlug die Arminia dann kurz vor Abpfiff auf der anderen Seite zu, als nach einem Standard Rikiya Ohashi doch noch zum umjubelten Siegtreffer für die Gastgeber einnetzte.