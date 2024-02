Oberhausen. Karl Gerth, ein Urgestein und Ehrenmitglied des VfR 08 Oberhausen, wird am Mittwoch 80 Jahre alt. „Wunder von Bern“ als Initialzündung.

Karl Gerth, also der „Kalle“, ein Urgestein und Ehrenmitglied des VfR 08 Oberhausen, wird am Mittwoch, 21. Februar, 80 Jahre jung. Der Junge aus dem Oberhausener Osten erinnert sich noch genau daran, wie er als zehnjähriger Knirps die Liebe zu Fußball entdeckt hatte. Auslöser war die Fußball-WM im Jahr 1954. Als die „Helden von Bern“ den Titel holten, wollte auch Klein-Kalle ganz schnell in einen Fußballverein. Vor seiner Haustüre gab es den VfR 08 Oberhausen, und da hat er sich dann angemeldet. Und das ist jetzt fast auf den Tag genau 70 Jahre her, und noch immer ist er dort Mitglied.

Er durchspielte sämtliche Jugendmannschaften, ehe er dann mit 18 den Sprung in die Erste Mannschaft schaffte. Nach einem einjährigen Gastspiel beim damaligen Landesligisten 1. FC Styrum kehrte er schnell wieder zum VfR 08 zurück. „Weil da auch meine Freunde spielten. Die Kameradschaft damals war wirklich prima, zumal fast alle meine Mitspieler in diesem Verein groß geworden sind. Mit einigen bin ich heute noch befreundet“, erzählt der Fußball-Verrückte, der dabei immer noch dieses Funkeln in den Augen hat.

VfR 08: Nach Siegen gab es Würtchen mit Kartoffelsalat

„Damals spielten wir noch für ein Würstchen mit Kartoffelsalat, nach einem Sieg gab’s auch schon mal ein Bierchen dazu,“ erinnert sich der 08er, der auch heute noch zu den Stammgästen an der Tiroler Straße gehört. Und zwar meistens dann, wenn die Jugendlichen ihre Spiele haben.

Er selbst allerdings kann es auch heute mit seinen 80 Lenzen immer noch nicht lassen, regelmäßig vor die „Pille“ zu treten: jeden Samstagvormittag trifft er sich mit einer Seniorentruppe in der Halle am Förderturm, um dann wieder in den längst noch nicht verstaubten Trickkisten zu kramen.

Ein Leben ohne Ball kann sich der Vater von zwei Kindern und Großvater von zwei Enkelkindern jedenfalls noch lange nicht vorstellen. Aber jetzt wird erst einmal mit seinen Freunden sein Geburtstag gefeiert: im Clubheim des VfR 08 Oberhausen...