Oberhausen. Mike Terranova bleibt bis zum Saisonende Trainer bei RWO. Am Sonntag gegen Fortuna Düsseldorf II soll der nächsten Sieg geholt werden.

Nach drei Auswärtspartien nach seinem Comeback als Interimstrainer von Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen fiebert Mike Terranova dem Heimspiel am Sonntag (14 Uhr) gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf entgegen. „Wir müssen den Fans da auf jeden Fall was zurückgeben. Das geht gar nicht, dass wir erst drei Heimsiege auf dem Konto haben“, sagt Terranova, dessen Team in der Heimtabelle nur auf Rang zwölf zu finden ist. Auswärts thront RWO dagegen noch vor Alemannia Aachen auf Position eins.