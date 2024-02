Oberhausen. Die Stadt ehrte in vielen Disziplinen und Altersklassen auf nationaler und internationaler Ebene erfolgreiche Athleten. „Caro“ stach hervor.

Für ihre herausragenden sportlichen Leistungen wurden die besten Sportlerinnen und Sportler des letzten Jahres von der Stadt Oberhausen und dem Stadtsportbund ausgezeichnet. Oberbürgermeister Daniel Schranz, SSB-Präsident Manfred Gregorius und der Beigeordnete für Familie, Schule, Integration und Sport, Jürgen Schmidt, ehrten die erfolgreichen Athleten aus etlichen Sportarten jetzt bei einer Feierstunde im VIP-Casino des SC Rot-Weiß Oberhausen im Stadion Niederrhein.

In seiner Rede würdigte der Oberbürgermeister die Sportlerinnen und Sportler für „ihr Talent und ihren Ehrgeiz. Sie sind wichtige Botschafter unserer Heimatstadt Oberhausen und haben im vergangenen Jahr in 13 Sportarten herausragende Erfolge erzielt. Die Förderung des Sports und der zahlreichen Vereine in unserer Stadt liegt uns am Herzen. Wir wünschen den Sportlerinnen und Sportlern weiterhin viel Erfolg!“

Die alles überragende Sportlerin war dabei Caroline Heuser vom Alstadener Kanu-Club, die bei den Weltmeisterschaften den ersten Platz über 1000 Meter, den dritten Rang über 500 Meter und den vierten über 5000 Meter belegte. dazu wurde sie über die Distanzen 500 und 1000 Meter auch noch Europameisterin. Zusätzlich sammelte sie dazu noch fünf Titel bei den Deutschen Meisterschaften.

Auch wenn „Caro“ herausragend gewesen war, alle hatten sich ihre Auszeichnungen verdient, denn angesichts schwieriger Zeiten und ebensolcher Umstände in den Vereinen sind die Mühen der Athleten aller Altersklassen nicht hoch genug zu würdigen.

Die Sportler des Jahres in Oberhausen bei den Frauen. © Tom Thöne | Tom Thöne

Die ausgezeichneten Frauen

Frauen: Caroline Heuser (AKC, 1., 3., 4. WM, 2 x 2. EM, 5x 1. DM, Kajak), Nathalie Langer (AKC, 1. DM, Kanu-Ocean), Zoe Thiel (Taiko Dojo, 1. DM, Karate), Rosina Thater (1. DM, Kegeln), Rita Verbeet (1. DM, Kegeln), Birgit Schröter (alle RBSG Königshardt, 3. DM, Kegeln), Elke Jendrian (1. DM, Wasserball, AK40), Daniela Schrimper (2. DM, Wasserball, AK 30), Stefanie Köne (alle SSV 27, 3. DM, Wasserball, AK 30), Haylie Buttenbruch (Studio One, 2 x 1. DM, Taekwondo).

Buntes Bild bei den besten männlichen Sportlern

Männer: Elias Wahle, Mirko Swinnty (beide GWH, 2. DM, Bogen, Junioren u. Masters), Oliver Rosengart (Bay. Wuppertal, 1. DM, 2. EM, 2. WM Gewichtheben, M 50), Niklas Heuser (AKC, 2 x 1., 2. Kajak), Rayan Tahiri (Taiko Dojo, 3. DM, Karate), Vincenzo Condello (1. DM), Michael Kusenberg (3. DM), Siegfried Verbeet (alle RBSG Königshardt, 3. DM, alle Kegeln), Joshua Abuaku (OTV 73, 1. DM, 8. WM, Leichtathletik/400m Hürden), Moritz Birk (PSV, 3. DM, Schwimmen/50m Brust), Semi Bozcelik (Studio One, 1. DM, Taekwon-Do), Alexander Michajlov (PSV, 1. DM, Tischtennis/Ü60).

Die Sportler des Jahres in Oberhausen bei den Männern. © Tom Thöne | Tom Thöne

RBSG Königshardt auch bei den Teams aus der Liste

Teams: GW Holten (1., 2. DM, Bogen), RBSG Königshardt (2 x 2. DM, Kegeln), BSG Sterkrade (3. DM, Fußballtennis), SC 1912 (1., 3. DM, Cheerleading, Mini- u. Juniorstars; 2. EM, 9. EM, Cheerleading, Silverstars).