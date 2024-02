Oberhausen. Das Heimrecht wurde getauscht, die TVB-Damen von Dieter Schölwer müssen in eigener Halle gegen Gartenstadt ran. Volle Konzentration ist gefragt.

Eigentlich hätte Damen-Oberligist TV Biefang an diesem Wochenende in Krefeld antreten müssen. Doch da der SSV Gartenstadt das Hinspiel mangels Masse abblies, findet die Partie Samstag Abend, 20 Uhr, in der Halle Biefang statt. Die Spielordnung sieht in derartigen Fällen vor, dass das Heimrecht getauscht wird. „Gartenstadt ist deshalb sicher auch ein wenig fuchsig. Aber wir haben die Regeln ja nun mal nicht gemacht“, gibt Dieter Schölwer zu Protokoll.