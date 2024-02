Oberhausen. Sonntag empfängt RWO die U23 von Fortuna Düsseldorf. Die hat einen Lauf, doch Terranova sagt: „Das ist ein Heimspiel, das wollen wir gewinnen.“

Das 4:0 in Gütersloh war für RWO-Trainer Mike Terranova so etwas wie ein Hustenlöser. Beim 3:0 in Velbert, seinem ersten Spiel in der Nachfolge von Jörn Nowak, stand er unter Druck, in Aachen lief bei der 1:3-Niederlage zu viel schief, als dass er hätte korrigieren können. Mit dem Auswärtssieg aber bei dem starken Aufsteiger ist er in der Mannschaft und in seiner Arbeit als Trainer der Profis wieder angekommen.