Oberhausen. Die Bundesliga-U17 von RWO ist bei Bayer Leverkusen klarer Außenseiter. Doch das ficht Trainer Ken Asaeda nicht an, er will was holen.

Nächster Auftritt für die Oberhausener Vereine in den höheren Jugendklassen. Die U17 würde in der Bundesliga gerne erstmalig drei Punkte auswärts feiern, hat Sonntag bei Bayer Leverkusen (11 Uhr) aber ganz sicher keine einfache Aufgabe.