Oberhausen. Rot-Weiß setzt die Reihe der ernüchternden Spiele im eigenen Stadion fort: Ohne Glück gab es ein 0:1 gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf II.

Die erste Halbzeit war nicht gut bei den Kleeblättern, in der zweiten stimmte immerhin der Einsatz. Doch ein frühes Tor der U23 von Fortuna Düsssldorf war gleichzeitig der Endstand: RWO kassierte ein ernüchterndes 0:1 (0:1) im eigenen Stadion.

Trainer Mike Terranova musste lediglich auf einer Position umbauen, der gelbgesperrte Tanju Öztürk wurde in der Innenverteidigung durch Michel Niemeyer ersetzt. Phil Sieben gab mehr den offensiven Sechser als wie zuletzt den Rechtsaußen. Dort war dafür vermehrt Moritz Stoppelkamp zu finden.

Beide Teams tasteten sich mit ähnlicher Spielanlage zunächst ab. Sven Kreyer leitete auf Tobias Boche dann die erste gefährliche Szene ein, doch dessen Hereingabe von links fand keinen Abnehmer in der Zentrale (11.). Deutlich effektiver machten es dann aber die Gäste. Der sehr agile Minwoo Kim trieb den Ball durch das Mittelfeld und beschleunigte plötzlich. Von den Rot-Weißen in der Zentrale fühlte sich so recht niemand zuständig. Kim beschleunigte nochmals und stand dann plötzlich frei vor Robin Benz und hatte keine Probleme einzuschießen: 0:1 (24.). Die Elf von Jens Langeneke machte in dieser Phase den deutlich ausgeschlafeneren Eindruck.

Wenig Chancen für RWO im ersten Durchgang

Cottrell Ezekwem hatte dann kurz darauf die bis dahin beste Gelegenheit für die Kleeblätter, setzte sich im Laufduell gegen Jan Boller durch, doch Fortuna-Schnapper Ben Zich entschärfte den guten Schussversuch aus 14 Metern (32.). Dies gelang ihm auch bei einem Freistoß von Stoppelkamp aus dem Halbfeld (44.).

Alarm im Oberhausener Strafraum: Soufiane El-Faouzi, Tobias Boche und Phil Sieben. © FUNKE Foto Services | Micha Korb

Danach ging es noch einmal wild hin und her. Soufiane El-Faouzi verstolperte einen aussichtsreichen Konter der Düsseldorfer. Tim Stappmann, zuvor von Nico Petritt noch unsanft auf die Spielfeldumrandung befördert, leitete mit einem klugen Steilpass auf Ezekwem den Gegenkonter ein, doch der konnte das Zuspiel nicht verwerten.

Zum zweiten Durchgang blieb Niemeyer in der Kabine, für ihn kam nach langer Verletzungs-Auszeit Marius Kleinsorge, um mehr Akzente in der Offensive zu setzen. Pierre Fassnacht rückte an seine Stelle in der Innenverteidigung, Boche rückte links in die Viererkette ein.

Aber das Spiel der Oberhausener blieb seltsam uninspiriert, gefährliche Momente wurden kaum geschaffen. Am ehesten sorgte noch Moritz Montag mit zwei Distanzversuchen (53.) für Gefahr, setzte den Ball aber final aufs Netz. Schiedsrichter Lars Bramkamp machte sich dann fortgesetzt immer weniger Freunde im RWO-Lager, als er einen Rempler von Petritt an Kreyer im Strafraum der Düsseldorfer nicht ahndete, einen korrekten Ballgewinn von Stappmann vor dem eigenen Strafraum aber als Foul abpfiff.

Zu viele Ballverluste im Aufbau

Düsseldorf blieb bei Kontern immer gefährlich, da sich Rot-Weiß im Aufbau zu viele Ballverluste leistete und die schnellen Fortunen zum Kontern einlud. So hatten die Oberhausener Glück, als Ephraim Kalonji gut abschloss, Benz aber ebenso parierte (65.).

Bei RWO lief es längst nicht rund, aber die Mannschaft warf an diesem Tag, an dem spielerisch wenig zusammen lief, alles rein. So etwa Montag bei einem Seitfallzieher (78.), nachdem zuvor Ezekwem wieder mal bei Torwart Zich hängen geblieben war. Die Elf von Terranova hätte sich jetzt wegen ihres unbändigen Einsatzes den Ausgleich verdient, aber es fehlte einfach an Spielglück. So etwa, als Ezekwem völlig frei zum wiederholten Mal an Zich scheiterte (87.) und Kleinsorge in der Nachspielzeit verzog.

So haben sie gespielt

RWO: Benz; Montag, Stappmann, Niemeyer (46. Kleinsorge), Fassnacht, März (76. Kefkir), Sieben (69 Ngyombo), Boche, Stoppelkamp, Kreyer, Ezekwem.

Fortuna II: Zich; Kim, Bodzek, Petritt, Boller, Schröder (69. Montero), Majetic, Kalonji (82. Corsten), El-Faouzi, Brechmann (69. Wagemann), Skolik (92. Bindemann).

Tore: 0:1 Kim (24.),

Gelbe Karten: Petritt, Montero, Bindemann - Boche.

Schiedsrichter: Lars Bramkamp.

Zuschauer: 2384.