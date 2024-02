Der Jugend-Regionalligist sendet damit in starkes Zeichen im Kampf um den Klassenerhalt. Die RWO-U17 hatte keine Chance in Leverkusen.

Ein Sieg und eine Niederlage in den höchsten Jugendklassen im Kampf um den Klassenerhalt. Die U17 ist in der Bundesliga in Leverkusen ohne Chance, die U15 fährt einen wichtigen Sieg an der Lindnerstraße gegen die 1. JFS Köln ein.