Oberhausen. Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen verliert das Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf II. Das sagt RWO-Trainer Mike Terranova.

Durch die 0:1-Heimpleite gegen die U23 von Fortuna Düsseldorf hat Fußball-Regionalligist Rot-Weiß Oberhausen den Sprung auf Tabellenplatz drei verpasst. Damit dürfte mit Blick auf den Aufstiegskampf der Traum von Liga drei nach der fünften Saison-Schlappe für die Kleeblätter endgültig geplatzt sein, beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter Alemannia Aachen doch elf Spiele vor Saisonende nun schon zwölf Zähler. Nach der Partie gegen die Fortuna-Reserve zog RWO-Trainer Mike Terranova Bilanz.

RWO-Mike Terranova über…

… die 0:1-Heimpleite gegen Fortuna Düsseldorf II: Wir sind natürlich enttäuscht, da wir den Sprung auf Platz drei schaffen und das Heimspiel gewinnen wollten. Das ist uns nicht gelungen, auch wenn wir gar nicht so schlecht ins Spiel gekommen sind. Wir wollten gerade zu Hause direkt pressen und vorne draufgehen. Leider haben wir es immer wieder versäumt, im letzten Drittel sauber zu Ende zu spielen. Zudem haben wir Düsseldorf nach Standards zu schnell verlagern lassen. Beim Gegentor geht der Ball gefühlt durch sechs Mann durch. Jeder hat sich auf den anderen verlassen. In der zweiten Halbzeit haben wir dann umgestellt und wollten auf unser Tor den Druck erhöhen. Das ist uns auch ganz gut gelungen. Nur was uns in so einem Moment gefehlt hat, ist einfach der Dosenöffner. Ein dreckiges Tor, was uns zurück ins Spiel bringt. Am Ende muss man aber trotzdem sagen, dass es Düsseldorf super wegverteidigt und den Sieg auch ein Stück weit erzwungen hat. Meiner Mannschaft kann ich fast nichts vorwerfen, außer dass wir halt das Tor nicht gemacht haben. Wir werden uns heute ärgern und bereiten uns ab Montag auf das Auswärtsspiel gegen Fortuna Köln vor.

… über den angewachsenen Rückstand von zwölf Punkten auf Spitzenreiter Alemannia Aachen: Aachen hat derzeit eine Wucht, die gewinnen alle Spiele, ob dreckig oder in der letzten Minute. Der Moment liegt ganz klar bei Aachen. Alle Mannschaften da oben haben gepatzt, außer halt Aachen. Nichtdestotrotz werden wir noch Vollgas geben. Man weiß ja nie, was kommt. Im Fußball gibt es schon viele verrückte Sachen. Nur da müssen wir auch unsere Hausaufgaben machen und das haben wir heute leider nicht gemacht. Darüber sind wir enttäuscht. Und der Rest? Die Tabelle kann jeder selbst lesen, da brauche ich nichts darüber sagen.

… dass noch verbliebende Saisonziel Niederrheinpokal: Wir werden auch in der Meisterschaft weiter Vollgas geben. Das muss unser Anspruch sein. Klar haben wir auch den Fokus auf den Pokal. Aber das ist ja immer so.

Fortuna-Trainer Jens Langeneke: In der ersten Halbzeit war es schon eine verdiente Führung für meine Mannschaft in einem Spiel, wo es nur wenige Torchancen gab. Zweite Halbzeit sah es komplett anders aus, da war es ein teils wildes Spiel. Wir haben unsere Konter nicht gut ausgespielt, um das zweite Tor zu erzielen und mussten auf der anderen Seite viel hinten wegverteidigen. Das haben wir als Mannschaft sehr gut gemacht. Ich bin mit dem Ergebnis, aber auch mit dem Spiel meiner Jungs zufrieden.