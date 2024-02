Oberhausen. 4:0 zur Pause: Doch so stark die Offensivreihe der Alstadener ist, so sehr ärgert Raphael Steinmetz die Defensivarbeit. 06/07 5:0 in Stenern.

Zu einer eindeutigen Angelegenheit wurde das Derby zwischen dem SuS 21 Oberhausen und SW Alstaden. An der Dellwiger Schleuse hieß es nach gut sehr unterhaltsamen 90 Minuten 3:7 (0:4) für die Gäste. Vor allem in der ersten Halbzeit waren es die Alstadener, die dem Spiel ihren Stempel aufdrückten.