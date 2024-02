Oberhausen. Mit dem 5:3 gegen Refrath III und dem 6:2 in Hövelhof ist der Badminton-Regionalligist nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.

Es war ein Aufstieg mit Ansage. Aber da sich im Sport bekanntlich wenig planen lässt, war die Freude bei Badminton-Regionalligist Sterkrade-Nord trotzdem riesig. „Wir haben bis spät in die Nacht bei unserem Abteilungsleiter André Faberski in der Gartenlaube gefeiert“, sagte Teamsprecher Steffen Triebsees am Montag danach. Zuvor hatte Sterkrade-Nord mit einem 5:3 gegen Refrath III und einem 6:2 beim BC Phönix Hövelhof am Sonntag auch die letzten theoretischen und rechnerischen Zweifel beseitigt.