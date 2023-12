BCO verliert das Spitzenspiel und rutscht auf Platz vier ab

Oberhausen Der BC Oberhausen verliert das Spitzenspiel gegen Johannesberg. Kapitän Andreas Roschkowsky glaubt weiter an die Titelverteidigung.

Billard-Bundesligist BC Oberhausen musste zu den Auswärtsspielen beim BC Siegtal und der SG Johannesberg antreten. Zum ersten Mal in dieser Saison konnte Kapitän Andreas Roschkowsky auf die beiden holländischen Profis Niels Feijen sowie Marc Bijsterbosch zurückgreifen und trat mit dem aktuellen Deutschen Einzelmeister Lars Kuckherm somit in Bestbesetzung an.

Im Evergreen zwischen den beiden ehemaligen Teamkollegen gewann Roschkowsky mit zwei Serien das Spiel deutlich gegen Jörn Kaplan. Bijsterbosch nutzte die Fehler seines Gegners Martin Steinlage konsequent aus und gewann ebenfalls deutlich. Feijen tat sich gegen Ina Kaplan anfangs schwer und rannte einem 1:5 Rückstand hinterher, drehte den Spieß aber um und holte den dritten Punkt für den BCO. Einzig Kuckherm kam nicht ins Spiel und musste seinem Gegner Patrick Ruhnow den Vortritt lassen.

SG Johannesberg lässt dem BCO kaum eine Chance

Mit drei Siegen und erneut einer Niederlage war der erste Teil der Auswärtsreise geschafft. Mit 6:2 gewannen die Oberhausener gegen den abstiegsgefährdeten BC Siegtal, wobei das Spiel auch hätte anders verlaufen können. So war es doch Kaplan, die eine vermeintlich leichte Zehn zum Sieg im Loch liegen ließ und somit auf 3:4 verkürzt hätte. Feijen hatte weiterhin Schwierigkeiten, verschoss mehrfach einfache Kugeln, brachte aber letztendlich auch das zweite Spiel nach Hause.

Am Sonntag wartete der Aufsteiger SG Johannesberg im Spitzenduell auf den deutschen Rekordmeister. Entsprechend fokussiert und heiß traten sie in jedem einzelnen Spiel auch auf und gingen nach der Hinrunde unter dem tosenden Applaus ihrer Anhänger mit 4:0 in Führung. Ein 1:3 wäre zum Abschluss noch drin gewesen, da Christoph Reintjes den Breakball beim Stand von 121:112 daneben setzte und Feijen bei offenem Tisch die Chance überlies, den Rückstand zu verkürzen. Auch Bijsterbosch war bereits mit 6:1 in Führung, konnte aber anschließend kein Spiel mehr auf der Habenseite verbuchen.

Andreas Roschkowsky: „Man sollte uns (noch) nicht aus dem Meisterschaftsrennen abschreiben”

Der Kapitän der Gäste, Raphael Wahl, spielte nahezu fehlerfrei auf und zog mit sauberem Spiel und einer tollen 85er Serie davon. Währenddessen nutzte Reintjes die Fehler seines Gegners aus und holte für die Heimmannschaft mit dem Versenken der letzten Neun den fünften Punkt. Damit war die Niederlage für den BCO besiegelt. Während sich Bijsterbosch mit einem deutlichen Sieg revanchierte, holte Wahl indes den sechsten Punkt für die Johannesberger, womit nur noch das letzte Spiel zwischen Neuzugang Tobias Bongers und Kuckherm entweder über 2:6 oder 1:7 entschied. Schließlich war es der Oberhausener, der mit einer starken An-Aus-Partie den weiteren Ehrenpunkt holte.

„Unter dem Strich tut die Niederlage im Kampf um die Meisterschaft natürlich weh. Wir müssen aber auch neidlos anerkennen, dass die Johannesberger einfach hungriger waren und schließlich den Sieg verdient haben“, bilanzierte Roschkowsky. „Wir haben diesmal nicht unser bestes Spiel gezeigt, sind aber erfahren genug, um dies gut zu verarbeiten und in positive Energie umzuwandeln. Man sollte uns (noch) nicht aus dem Meisterschaftsrennen abschreiben.”

