Cebeci hört auf beim SC 20, Möllmann springt ein

Oberhausen Es hatte sich angedeutet, dass der SC 20 im Abstiegskampf reagieren müsste. Murat Cebeci und der Club haben sich einvernehmlich getrennt.

Montag morgen haben der Vorstand des Bezirksligisten SC 20 und Murat Cebeci in gegenseitigem Einvernehmen, beschlossen, dass Cheftrainer Cebeci und der Club im Abstiegskampf ihre Zusammenarbeit beenden.

Murat Cebeci wird nach wie vor geschätzt

Dies hatte Cebeci dem Club schon vor Wochen in Aussicht gestellt: „Es geht nicht um meine Person, es geht um den Verein. Und wenn ich ihm damit helfen kann, dass ich aufhöre, dann gehe ich.“

Yusuf Allouche (l.) war vergangene Saison noch Torgarant für die Knappen, jetzt für den VfB. Foto: Felix Hoffmann / WAZ

Die sportliche Talfahrt der letzten Wochen habe den Verein dazu gezwungen zu handeln. Auch Cebeci selbst war der Meinung, dass frischer Wind in die Mannschaft muss. Der Vorstand hat sich Zeit gelassen mit dieser Entscheidung, da Cebeci als Mensch und auch als Trainer nach wie vor geschätzt werde. Dem Vorstand sei in dieser Saison des Umbruchs klar gewesen, dass es schwierig würde.

Murat Cebeci (hier im Dienst im Klinikum S. Marien) ist nicht mehr Trainer beim SC 20. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE / Foto Services

Gerade vor dem Jahresabschluss und so dem wichtigen „Sechs-Punkte-Spiel“ am Samstag gegen Schlusslicht MTV Union Hamborn will derVorstand eine eue Akzent setzen, um die Zähler an der Mellinghofer Straße zu halten. Bei diesem wichtigen Spiel wird Präsident und Trainer-Urgestein Thorsten Möllmann die Mannschaft betreuen.

Danach wird der Vorstand die Winterpause nutzen und sich mit möglichen Nachfolgern beschäftigen.

