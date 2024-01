Die Osterfelder von Markus Köster bleiben auf Kurs

Die Herren I des Tbd. Osterfeld bauten mit einem 3:0 gegen den Dritten VC Borbeck die Tabellenführung in der Verbandsliga weiter aus.

Letztlich souverän setzte sich der Turnerbund Osterfeld in der Volleyball-Verbandsliga gegen den Lokalrivalen VC Essen-Borbeck durch: 3:0.

Dabei lag eine schwierige Trainingswoche hinter der Mannschaft von Trainer Markus Köster: „Es waren doch einige Spieler unter der Woche angeschlagen. Wir haben dementsprechend im kleineren Kreis viele individuelle Schwerpunkte gesetzt. Gesamtheitlich an Spielsituationen arbeiten konnten wir nicht.“

Pünktlich zum Spieltag meldeten sich die letzten angeschlagenen Akteure fit für den Einsatz.

Köster konnte fast die Stammformation aufs Feld schicken

Dementsprechend schickte Köster weitgehend seine angestammte Formation auf das Spielfeld. Lediglich auf Annahme/Außen begann wie in der Vorwoche Simon Reese für den leicht erkälteten Teamkollegen Mark Fischer und machte ein starkes Spiel. „Simon kommt immer besser in Schwung nach seiner Bänderverletzung. Dadurch sind wir flexibler und können unsere Aufstellung wahlweise abwehr- oder angriffsfokussierter gestalten“, freut sich Köster.

Ein Spektakel, Rivalität und Kampfgeist hatte der Gast aus Borbeck seinen Fans via Social-Media-Post angekündigt. Enttäuscht wurden die zahlreichen Zuschauer nicht. Neben hitziger Atmosphäre bestimmten viele lange Ballwechsel und starke Abwehraktionen die Charakteristik des Spiels – meist mit dem besseren Ende für die Hausherren. Entscheidenden Anteil an der guten Abwehrleistung hatte Libero Jens Reinelt, der die Borbecker zeitweise verzweifeln ließ.

Starke Abwehrleistung ist die Basis zum Erfolg

„Jens macht fast immer einen guten Job. Heute hat er ein herausragendes Spiel gezeigt und bewiesen, dass er definitiv einer der besten Liberos der Liga ist“, lobt Kapitän Patrick Syrowiszka und ergänzt: „Wir brauchen meist eine starke Abwehrleistung, um gut ins Spiel zu finden. Dann spielen wir auch in allen anderen Elementen gut. Das hat heute super funktioniert.“

Den Gästen gelang es zu selten, die Annahmeformation des Turnerbunds unter Druck zu setzen. Umgekehrt erspielte sich das Heimteam kontinuierlich Breakpunkte und baute so in allen drei Sätzen Stück für Stück die Führung aus (25:17, 25:20, 25:16).

„Wir haben uns im ganzen Spiel nur eine kürzere Serie eingefangen, in der wir nicht gut angenommen haben. Das war glücklicherweise in Führung liegend. Auch im Aufschlag haben wir nur wenig direkte Fehler gemacht, jedoch viele Aufschläge mit Wirkung. Das war eine Demonstration der Stärke“, ordnete Köster den Erfolg gegen den Dritten ein.

Osterfeld: Beck, Diehl, Fischer, Grimm, Jansen, Morandin, Neufeld, Reese, Reinelt, Syrowiszka, Willbrand.

Durchwachsene Leistung

Frauen II reichte gegen Dingden eine durchwachsene Leistung

Die zweite Damenmannschaft des Tbd. Osterfeld siegte in der Bezirksliga bei SV Blau-Weiß Dingden III 3:1. Damit sicherte man sich erneut drei Punkte und bleibt den Tabellenführerinnen aus Königshardt dicht auf den Fersen.

Die Osterfelderinnen reisten eigentlich mit einem guten Kader in Dinslaken an und zeigten sich zur Aufwärmphase für das anschließende Spiels sichtlich motiviert. Dennoch spielten sie insgesamt mehr als durchwachsen.

Die Damen II spielten in Dinslaken gegen Dingden zwar nur mittelprächtig, fuhren aber mit 3:1 einen Sieg ein. Foto: Verein

Trainer Syrowiszka zeigt sich nach dem Spiel zwar erfreut über den Sieg, war aber nicht zufrieden mit der Mannschaftsleistung über das Gesamtspiel: „Es gilt, das Spiel abzuhaken und aus den gemachten Fehlern zu lernen.“

Als nächstes treffen die Osterfelderinnen am 3. Februar, 13 Uhr, auf die FS Duisburg II in der Heimhalle der Theodor-Heuss-Realschule (Elpenbachstr. 140 in 46119 Oberhausen). Die Heimmannschaft freut sich auf zahlreiche Unterstützung vom Spielfeldrand.

Für den Tbd. Osterfeld spielten: Seelig, Golombeck, Schwarz, Schröder, Demir, Haranina, Dittmann, Schafferhans, Banze, Hüttemann.

