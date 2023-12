DJK Arminia setzt auf Teamgeist und Kontinuität

Oberhausen Die DJK Arminia Klosterhardt sieht sich als Ausbildungsverein vor allem für die erste Mannschaft und das Arminia-Gefühl.

Arminia Klosterhardt, nach RWO der zweitgrößte Ausbildungsverein in Oberhausen, hat derzeit eine U17, die zur Winterpause die Niederrheinliga anführt. Die Klasse ist sehr eng, so dass noch viel passieren kann, doch theoretisch haben sich die Arminen schon einmal damit beschäftigt, was im Falle einer Meisterschaft drin sein könnte.

Der unvergessene Aufstieg in die U19-Bundesliga

Denn mit dem Aufstieg der U19 von Marcus Behnert gelang den Arminen vor fünf Jahren der bis heute größte Erfolg der Vereinsgeschichte. Schon damals wurde mit dem Sprung in die Bundesliga West überlegt, ob diese Klasse bezahlbar wäre. War sie, die Arminen zogen das durch, Eltern kamen für die Fahrten, bis zu 200 Kilometer lang, in der West-Klasse auf.

Die U19 der DJK Arminia, hier gegen Borussia Mönchengladbach 2018, feierte mit der Bundesliga-Zeit den größten Vereinserfolg. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Geschäftsführer Thomas Natis: „Die Hinrunde wäre wieder regional. Aber was wäre, man würde die zweite Runde erreichen und hätte dann auf einmal Gegner wie 1860 München, um nur einmal ein Beispiel zu nennen. Dann würde es teuer, dann kämen Übernachtungs- und deutlich höhere Fahrtkosten hinzu.“ Natis weiß nicht, ob der Verein dazu in der Lage und überhaupt auch willens wäre. Die Situation in der damaligen Bundesliga West mit der U19 sei von Euphorie geprägt gewesen, viele hätten mehr gearbeitet und finanziert, um das zu ermöglichen. Es sei offen, ob das noch einmal möglich wäre.

Kontinuität in allen Altersklassen

Zudem findet er das neue Regelwerk noch nicht völlig entwickelt: „Es ist wie vieles beim DFB noch offen und muss weiter diskutiert werden.“

Jugendleiter Andreas Arold mag sich mit ungelegten Eiern erst gar nicht beschäftigen, sondern verweist auf die ureigene Lage der Arminen: „Wir setzen auf Kontinuität in nahezu allen Altersklassen, das prägt unser Gefühl und den Teamgeist. Die Erfolge der U17 sind jetzt zustande gekommen, weil sie schon sehr lange zusammenspielt und eine eingeschworene Truppe ist. Davon haben wir noch mehr.

Ziel der Ausbildung bei der DJK sei es dann, den Arminia-Geist über die Jahrgänge hinweg zu transportieren und ein spezielles Vereinsgefühl zu schaffen, das im besten Fall dazu führt, dass die Spieler, die aus der U19 entwachsen, in die erste Mannschaft gehen. „Das ist unser wichtigstes Ziel, eigenen Nachwuchs für die erste Mannschaft aufzubauen, so Arold.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen