Florian Lepper (r.) von RWO war mit acht Treffern am Sieg der Kleeblätter über Adler Königshof II beteiligt.

Handball am Wochenende

Handball am Wochenende Dritte Niederlage kostet TVB-Frauen die Spitze

Oberhausen Die Frauen des TV Biefang von Trainer Dieter Schölwer brauchen nach vielen Belastungen eine Pause. RWO kommt wieder in die Spur.

Der Abwärtstrend war schon seit einigen Wochen unverkennbar. Den Handball-Damen des TV Biefang ging zum Jahresabschluss auch endgültig die Puste aus. Die Oberliga-Mannschaft von Dieter Schölwer zog am vergangenen Samstag beim TV Lobberich mit 21:24 (9:16) den Kürzeren. Gleichzeitig verloren die Biefangerinnen aufgrund ihrer nunmehr dritten Saisonniederlage ihre Pole-Position an die VT Kempen.

„Die erste Halbzeit war schon sehr enttäuschend. Da haben erneut die Basics gefehlt“, wurmte den TVB-Trainer erneut die defizitäre Leistung in der Defensive. „Unsere Abwehr ist und bleibt nun mal das Prunkstück. Funktioniert es da nicht, wird es schwer“, zielte Schölwer ergänzend auf das „Kerngeschäft“ ab.

TVB-Frauen bekamen Katharina Weiss nicht in den Griff

Die TVB-Frauen ließen ähnlich wie bei Eintracht Duisburg in der Vorwoche notwendige Bewegung und Absprachen vermissen. Lobberichs Top-Shooterin Katharina Weiss markierte in der ersten Hälfte trotz Manndeckung allein zehn Treffer. Der deutliche Pausenrückstand erwies sich schließlich in Summe zu groß, um der Partie noch eine Wende geben zu können. „Wir haben es im zweiten Durchgang zwar um Lichtjahre besser gemacht. Unterm Strich haben wir hier aber verdient verloren. Für mich war absehbar, dass wir uns bis zur Weihnachtspause nicht mehr schadlos halten“, schloss Schölwer.

TVB: Magera, Geukes; Bovet (3), Milbach, K. Schlinkert (2), Jansson, Steiner (1), Häßler (3), Kämpker (3), Ostenrath (3/3), Schwedler (4), L. Döller (2).

Den Konsolidierungskurs konnte Herren-Verbandsligist SC Rot-Weiß Oberhausen fortsetzen. Die Kleeblätter setzten sich im letzten Spiel dieses Jahres pflichtgemäß gegen das Tabellenschlusslicht Adler Königshof II souverän mit 36:20 (15:10) durch. Damit mischt das ambitionierte Team von Trainer Thomas Molsner in der Spitzengruppe wieder voll mit.

„Die Jungs haben sich das gut erarbeitet und die wichtigen Dinge weiter vorangetrieben“, war Molsner mit der Vorstellung grundsätzlich zufrieden. Bei allem Respekt vor den Gästen aus Krefeld: Königshof war am Samstagabend in der Jürissen-Halle kein wirklicher Gradmesser. Eine eher dürftige Wurfausbeute gepaart mit einer Schwächephase zu Beginn der zweiten Hälfte hätte womöglich gegen ein anderes Kaliber zu Problemen führen können. „Deshalb werden wir auch weiter hart arbeiten, um unsere Ziele zu verwirklichen“, verabschiedete sich Molsner in die Weihnachtspause.

RWO: Vöpel, Kundt; Wagner (2), Heiderich (8), Siebert, N. Christ (1), Lepper (8/2), Hanenberg, Kryzun (3), Janus (7), Werner, M. Jany, Ditzhaus (6), Ebbing (1).

TVB-Herren bleiben gegen Schwafheim letztlich ohne Chance

Pusteblume! Die Hoffnungen, dass der TV Schwafheim in der Herren-Landesliga den TV Biefang auf die leichte Schulter nehmen könnte, entpuppten sich als reines Wunschdenken. Die Mannschaft von Jörg Schwarz war für den hochgehandelten Zweiten ein willkommener Sparringspartner: Die Bifis unterlagen deutlich mit 20:35 (9:17).

„Wir wissen die Partie schon richtig einzuordnen. Schwafheim spielt auf einen anderen Level. Das ist nicht unsere Kragenweite“, resümierte der TVB-Übungsleiter im Anschluss der verdienten Auswärtsniederlage. Ohne den erkrankten Benedict Schwinning und dem angeschlagenen Lukas Westerkamp brachen den Gästen zu allem Überfluss noch zwei wichtige Stützen weg. Die Hausherren punkteten dagegen mit ihrer individuellen Klasse und entschieden etliche Eins-zu-eins-Situationen für sich.

TVB: Kleinelsen, Mangelmann; Neugebauer (5/2), St. Schlinkert, D. Benninghoff (1), Sehr (3), Schmitt (1), L. Westerkamp (6), Chr. Bochynek, M. Gehrke (1), Neumann (3), M. Bochynek, Vollmer. sts

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen