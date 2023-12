Glody Ngyombo: „Jeder von uns ist sauer und enttäuscht“

Oberhausen Nach dem späten 2:2 des SC Wiedenbrück gegen RWO waren die Oberhausener natürlich schwer geknickt. Einige Stimmen zum Spiel.

SCW-Coach Daniel Brinkmann: Wir haben ein über 90 Minuten ziemlich ausgeglichenes Match gesehen, in dem wir zwei Gegentore nach individuellen Abspielfehlern bekommen haben. Zum Schuss haben wir in Unterzahl tolle Moral bewiesen und einen für uns so guten wie wichtigen Punkt geholt.

RWO-Trainer Jörn Nowak: Es ist schwer, Worte zu finden. Wir reden immer von Entwicklung und Prozess, aber wenn man zum mittlerweile dritten Mal in einer Saison so spät Punkte verschenkt, ist das schon enttäuschend. Die beiden Punkte von heute fehlen extrem und vielleicht auch in der Endabrechnung.

Spielmacher Moritz Stoppelkamp und Trainer Jörn Nowak. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

RWO-Sechser Glody Ngyombo: Wir haben uns nicht zu sicher gefühlt. Aber wir haben fahrlässig gehandelt. Wir müssen die Bälle raus schlagen, wenn wir merken, dass die alles reinwerfen. Wir hatten mehr vom Spiel und in den Ballbesitzphasen haben wir sehr gut kombiniert. Nach vorn war es ausbaufähig. Jeder von uns ist enttäuscht und sauer über die letzten Minuten. Wir müssen trotzdem den Kopf oben behalten und positiv bleiben. -ntz/mk

