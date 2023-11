Jahn-Frauen festigen den zweiten Tabellenplatz

Oberhausen Während Oberliga-Aufstieger Jahn Königshardt weiter eine gute Role spielt, kassierten die Landesliga-Frauen des Tbd. Osterfeld eine Niederlage.

Oberliga-Frauen: Im Spiel gegen den VfL Telstar Bochum zeigten die Jahn-Frauen eine sehr gute Leistung und gewannen verdient 3:0 (25:16; -13; -16). Im ersten Satz startete man gleich sehr gut mit einer Aufschlagserie von Carina Wegner.

Im weiteren Verlauf war das Team stark in Annahme und Abwehr und konnte die gut vorbereiteten Bälle auch im Angriff in Punkte verwandeln. Man blieb konzentriert und konnte den Satz deutlich gewinnen. Die gute Leistung wurde auch im zweiten Satz fortgeführt, der dann noch höher gewonnen werden konnte. Vor dem dritten Satz warnte Trainer Hans-Gerd Martin davor, jetzt nicht nachzulassen, damit Bochum nicht doch noch ins Spiel komme. Aber es lief und das auch im dritten Satz. Bemerkenswert war, dass Bianca Dittrich zum ersten Mal auf der Mitte spielte und das gut löste. Auf der Diagonalen zeigte Nele Wienold ihr bisher bestes Spiel im Jahn-Dress. Aber auch alle anderen zeigten eine sehr gute Leistung.

Bianca Dittrich debütierte stark in der Mitte

Es spielten: Kißmann, T.+M. Martin, Schelonke, Wegner, Wienold, van Acken, Otto, Kempkes und Dittrich

Landesliga Frauen: Tbd. Osterfeld - RSV Borken 2:3 (19:25, 20:25, 25:14, 25:23, 10:25): Der Tabellenführer hat gewackelt. In einem spannendem Spiel mussten sich die Damen des Tbd. Osterfeld am Ende dem Tabellenführer aus Borken geschlagen geben.

Den ersten Satz hat die Mannschaft von Trainer Spickenbom noch ein wenig verschlafen. Vor allem in der Annahme und Abwehr wurden viele Bälle leichtfertig abgegeben. So konnte kein Druck im Angriff entstehen und der Satz war schnell verloren.

Im zweiten Satz sahen die Zuschauer schon ein wenig mehr positive Angriffe bei den Osterfelderinnen. Vor allem über die Mitte machten Sonja Henkel und Evelin Pilawa viele Punkte. Aber es fehlte noch die Konstanz zum Satzgewinn. Im dritten Satz startete Zuspielerin Hamsagic mit einer Angabenserie, die der Türöffner für den Endspurt war. Die Gegner aus Borken gingen schnell in Rückstand und auch über die Außen konnte das Team vom TB Osterfeld sich durchsetzen. Vor allem Mariana Schlüsener überzeugte auf der Diagonalen.

Nach einem knappen Sieg im vierten Satz, kam es dann zum entscheidenden fünften Satz. Hier konnten sich die Borkener leider von Beginn an absetzen. Schwache Annahmen beim TbO sorgten für schnelle Punkte beim Gegner. So ging der fünfte Satz schnell an Borken.

Trainer Egbert Spickenbom sah eine Steigerung

„Nach zwei Spielen ohne Satzgewinn und mit wenig Erfolgserlebnissen , war dieses Spiel eine klare Steigerung. Die Mannschaft hat immer an sich geglaubt und bis zum Schluss gekämpft. Das diese Leistung gegen den Tabellenführer möglich war, hätte ich vor dem Spiel nicht gedacht,“ sagt Trainer Spickenbom nach dem Spiel.

Es spielten: Duk, Schwarz, Siegburg, Schlüsener, Hamsagic, Henkel, Pilawa, Luczak, Wille.

