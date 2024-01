Justin Heekeren vor Wechsel zu belgischem Zweitligisten

Oberhausen Der ehemalige RWO-Torwart, der im Sommer 2022 zum FC Schalke 04 wechselte, soll zu einem belgischen Zweitligisten ausgeliehen werden

Justin Heekeren soll endlich mehr hochklassige Spielpraxis bekommen. Wie „Bild.de“ meldete, soll der ehemalige RWO-Torwart zum belgischen Zweitligisten Patro Eisden Maasmechelen ausgeliehen werden, um dort regelmäßig und höher als in der Regionalliga West bei der zweiten Mannschaft der Schalker zu spielen.

Heekeren, unter dem damaligen RWO-Trainer Mike Terranova zum Stammspieler bei dem Regionalligisten geworden, wechselte im Sommer 2022 zu seinem Herzensverein - auch um mehr Druck auf den Stammtorwart Ralf Fährmann auszuüben. Ein Kreuzbandriss, zugezogen bei einem Trainingsspielchen, warf die Pläne durcheinander, Heekeren ging in eine langwierige Reha. Von dort kehrte er ins Regionalliga-Team der Gelsenkirchener zurück, die personell für die erste Mannschaft dann schon längst nachgelegt hatten. Heekeren kam daher bei der nun abstiegsbedrohten Mannschaft in der Zweiten Liga nur zu zwei Saisoneinsätzen. Aktuell aber sieht es so aus, dass er an Fährmann und Marius Müller nicht vorbeikommt.

RWO freute sich über einen Geldsegen nach Heekerens Profi-Debüt

Deswegen soll er mehr Praxis sammeln, da er mit seinen 23 Jahren noch am Anfang seiner Laufbahn steht. Die Leihe ist ohne Kaufoption. Rot-Weiß Oberhausen hatte finanziell partizipiert, als Heekeren seinen ersten Profi-Einsatz hatte. RWO-Sportleiter Patrick Bauder prüft derzeit, ob RWO mit einem weiteren Geldsegen rechnen darf. (P.V.)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen