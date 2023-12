Leonie Reiter und Adriana Ferencevic verstärken TVB-Frauen

Oberhausen Handball-Oberligist Biefang macht schon Nägel mit Köpfen für die Rückrunde. Der Kader wird um zwei erfahrene Spielerinnen ergänzt

Die Weihnachtspause wurde am letzten Wochenende mit der Niederlage in Lobberich eingeläutet. Doch für die Handball-Damen des TV Biefang liegen auch einige „Geschenke“ unterm Tannenbaum. Die Mannschaft von Trainer Dieter Schölwer erhält für die Rückrunde personellen Zuwachs. Der aktuelle Dritte der Oberliga darf sich auch über einen externen Neuzugang freuen.

Aus den eigenen Reihen wird ab sofort Leonie Reiter zum Stamm der „Ersten“ gehören. Die 24-jährige hat sich ihre Beförderung verdient. Reiter gehörte bislang in der Biefanger Reserve zu den arrivierten Kräften. Stand die flexible Rückraumspielerin für die zweite Damen-Garde in der Verbandsliga auf der Platte, so gelangen ihr im Durchschnitt sieben Treffer pro Partie – eine feine Quote.

Leonie Reiter hat auch in der Defensive einen Sprung gemacht

„Leonie hat auch einen Sprung in der Deckung gemacht. Vor zwei Jahren hatte es deshalb noch nicht zu einem Kaderplatz gereicht“, freut sich Schölwer. Der TVB-Coach reagiert damit auch im Zusammenspiel mit seinem „Co“ Christian Nordmann auf die mittel- bis langfristigen, verletzungsbedingten Ausfälle von Nele Schubert, Emily Milbach und Jessi Hegemann.

Eine Verstärkung, ja Soforthilfe ist definitiv auch Adriana Ferencevic. Die 28-jährige Ungarin kommt vom TuS Lintfort II (Verbandsliga). Zuvor spielte die Rückraumspielerin einige Jahre hochklassig in Serbien. „Wir hatten mit Adriana erst zur kommenden Saison gerechnet. Sie suchte aber kurzfristig eine neue Herausforderung. Wir sind froh, dass sie jetzt bei uns ist und auf der Führungsebene mitgestalten kann“, hält Schölwer große Stücke auf Ferencevic. Mit ihr und Reiter sind die TVB-Frauen um einiges breiter und qualitativ hochwertiger aufgestellt.

Verträge mit den Trainern stehen vor dem Abschluss

Derweil hat sich in dieser Woche die Mannschaft zu 100 Prozent dafür stark gemacht, dass es mit Schölwer und Nordmann in die kommende Saison gehen soll. „Wir haben dieses Voting als Ergebnis für unsere Arbeit gerne vernommen und machen weiter“, so Schölwer. Dass die Verlängerungen vom Vorstand um Gerd Klötgen noch abgesegnet werden müssen, gilt als reine Formsache. sts

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen