NBO-Frauen wollen Weichen für eine starke Rückrunde stellen

Auftakt ins Jahr für die meisten Oberhausener Basketballteams. Nur die zweite Mannschaft von NB Oberhausen hat wegen eines Rückzugs in der Oberliga spielfrei.

Die erste Mannschaft darf in der Damen-Regionalliga zuhause ran. Mit dem TVE Dortmund Barop kommt eine der erfahreneren Mannschaften am Samstag 19 Uhr in die Halle Ost. „Wir müssen auf jeden Fall Tempo machen“, fordert Ralf Weßlowski, der bis auf Melda Öz und Amelie Werner aus dem Vollen schöpfen kann.

Die Mannschaft von Nicole Telke und Weßlowski konnte bisher zwar im neuen Jahr noch nicht mit voller Kapelle trainieren, weil Urlaube und Prüfungen noch Vorrang hatten, doch Weßlowski ist sicher: „Die Pause hat uns gut getan.“ Zum Freitag sollten dann auch alle verfügbaren Kräfte zum Abschlusstraining aufschlagen und einen letzten Eindruck geben können.

NBO-Frauen haben auch in der Pause intensiv gearbeitet

Das bedeutet allerdings nicht, dass die Füße komplett hochgelegt wurden, viel Individualtraining stand auf dem Programm. „Wir haben selbst an Silvester ein bisschen was gemacht“, freut er sich über intensive kleine Trainingsgruppen.

Die Dortmunderinnen stehen mit sechs Punkten aus zehn Spielen so gerade eben auf dem rettenden Ufer. Die Partie am Samstag ist der letzte Spieltag der Hinrunde. „Wir dürfen nicht noch einmal so auftreten wie gegen Recklinghausen“, fordert Weßlowski eine gelungene Generalprobe vor dem Duell mit Bochum.

TC 69 und Jahn Königshardt diesmal an ungewohnten Spielstätten

Ebenfalls zuhause, allerdings in ungewohnter – oder mittlerweile ungewohnter – Spielstätte geht es für die Herren-Teams in der Oberliga los. Jahn Königshardt muss „wegen Karneval“ in die Sporthalle des Freiherr-vom-Stein-Gymnasiums (Sa, 15 Uhr) umziehen, die Herren des Sterkrade 69 in die alte Heimat in der Käthe-Kollwitz-Halle, da die Willy-Jürissen-Halle am Wochenende von den Hallenfußballern beansprucht wird. Hier ist Sprungball um 16 Uhr.

„Vierter gegen Zweiter, hört sich nach Spitzenspiel an“, freut sich der sportliche Leiter Marek Lüers auf das Duell der Sterkrader mit TuS Rheinberg. Nach zweiwöchiger Weihnachtspause sind die 69ers wieder im Training und auch Tilius Zukauskas ist nach längerer Verletzungspause wieder im Training. Sein Einsatz Sonntag ist aber noch fraglich.

Spitzenspiel für die Kattur-Truppe gegen Rheinberg

„Nachdem sich Rheinberg vor der Saison ordentlich verstärkt hat, insbesondere mit Mark Gebhardt von Pro A Ligist ART Giants Düsseldorf, steht man nicht ohne Grund auf Platz zwei der Oberliga“, warnt Lüers.

TC 69 holte sich den Sieg im Derby gegen den TV Jahn. Jetzt geht es für die Grünen gegen Spitzenreiter Maccabi. Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Foto Services

Hoch hängen derweil die Trauben für Königshardt gegen Spitzenreiter Maccabi Düsseldorf. Die Gäste haben erst ein Spiel in dieser Saison verloren, das war allerdings ihr letztes Spiel Anfang Dezember gegen Mettmann-Sport. Für Sebastian Küppers wird es auch darum gehen, den eigenen Korb dabei möglichst gut zu schützen, ein paar herbe Niederlagen haben dazu geführt, dass Königshardt aktuell die meisten Punkte aller Teams zugelassen hat.

Während NBO II noch eine Woche bei den Damen in der Oberliga pausieren darf, muss Sterkrade mit Trainer Christian Bloch Samstag, 14 Uhr beim ASC Dortmund ran. (Geromino Köllner)

