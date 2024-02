New Baskets mit einer Rumpftruppe gegen Rhöndorf

Oberhausen Viele verletzte und angeschlagene Spielerinnen machen es für NB Oberhausen in der Heimpartie gegen Bonn-Rhöndorf recht schwer.

Nächster Spieltag vor der Karnevalspause in den Basketballligen. Die @New Baskets Oberhausen müssen dabei in der Damen-Regionalliga schon am Freitagabend die Tabellenführung verteidigen. Die zweite Mannschaft ist einen Tag später beim Topspiel in der eigenen Halle gefordert, die 69ers müssen Sonntag nach Dortmund.

Bei den Herren stehen wieder zwei Heimspiele an, Jahn Königshardt zuhause gegen SpVg Odenkirchen (Sa, 16 Uhr, Kiefernhalle), Sterkrade gegen TG Düsseldorf II (So, 16 Willy-Jürissen-Halle).

„Ich bin froh, wenn wir das Spiel hinter uns haben“, ist Ralf Weßlowski besorgt. Die Personaldecke bei der Mannschaft von Nicole Telke und ihm ist ganz schön dünn. Leni Antwerpen knickte vergangene Woche um und konnte bisher nicht trainieren, dazu sind auch Maja Manten, Monika Lopinska, Jarla Müller und Lisa Spießbach angeschlagen.

Training war nur eingeschränkt möglich

Training war am Dienstag nur eingeschränkt möglich, Donnerstag sollte noch einmal ein bisschen Routine reinkommen. Die Talents BonnRhöndorf II sind nämlich defensiv durchaus versiert, die Probleme liegen eher in der Offensive. „Es gibt keinen Schönheitspreis zu gewinnen“, erwartet er kein offensives Fest.

Das ist auch bei der zweiten Mannschaft nicht zu erwarten, Henry Canton muss auf zahlreiche erfahrene Spielerinnen verzichten und dann kommt am Samstag auch noch der ungeschlagene Spitzenreiter Güterslohn (16 Uhr) in die Halle Ost. Die TC-Damen von Christian Bloch wollen den positiven Trend der letzten Woche fortsetzen und auch bei Eintracht Dortmund (So., 12 Uhr), etwas holen.

Jahn Königshardt braucht noch ein paar Zähler

Für die Mannschaft von Sebastian Küppers ist das Duell mit Odenkirchen ein durchaus richtungsweisendes Spiel. „Wir brauchen noch ein paar Punkte vor dem Finale“, weiß Sebastian Küppers. Da geht es erst zum Derby gegen Sterkrade in die Willy-Jürissen-Halle, dann gegen die beiden Topteams Rheinberg und Maccabi Düsseldorf. Gegen Odenkirchen könnte Königshardt deshalb wieder den Abstand nach unten vergrößern und wieder Anschluss ans obere Mittelfeld gewinnen.

„Das wird ein ganz anderes Spiel als in der Hinrunde“, weiß Marek Lüers derweil, dass TG Düsseldorf den Kader ziemlich umgebaut hat. „Das wird ein ausgeglichenes Spiel, in dem Kleinigkeiten entscheiden“, ist er sich sicher, dass die Zuschauer ein spannendes Duell erleben werden

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen