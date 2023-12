Noch eine schwere Aufgabe für die Damen des TV Biefang

Oberhausen Der Tabellenführer der Handball-Oberliga Frauen gastiert beim TV Lobberich. RWO reist mit neuer Energie zum Schlusslicht Königshof II.

Vor der Weihnachtspause wartet auf die Oberliga-Damen des TV Biefang noch einmal eine komplizierte Auswärtsaufgabe. Die Mannschaft von Dieter Schölwer gastiert am Samstag, 15.30 Uhr, beim Tabellenachten TV Lobberich. „Der TVL hat sich mittlerweile stabilisiert. Sie haben die letzten drei Spiele gewonnen. Das dürfte richtig knackig und eng werden“, bekundet Biefangs Trainer seinen Respekt vor dem kommenden Gegner. Der Spitzenreiter wird insbesondere in der Abwehr eine Schippe drauflegen müssen. „Das wissen die Mädels. Wir benötigen allein schon deshalb wieder mehr Stabilität, um Lobberichs Gegenstöße zu verhindern“, weiß Schölwer genau, worauf es ankommt. Kathi Sprick und Leonie Reiter sind privat verhindert. Tessa Jansson steht nach langwieriger Verletzung erstmals wieder auf der Platte. Auch Torhüterin Teresa Geukes steht zur Verfügung.

RWO will in Königshof II nachlegen

„Den ersten Schritt haben wir gemacht. Diesen Weg müssen die Jungs jetzt aber auch konsequent weitergehen“, hofft Thomas Molsner, dass die gute Leistung am letzten Wochenende gegen Kapellen keine Eintagsfliege war. Der Trainer von Handball-Verbandsligist SC Rot-Weiß Oberhausen nimmt seine Schützlinge vor der Partie bei Schlusslicht Adler Königshof II in die Pflicht. Molsner: „Eigentlich ist ganz einfach: Das, was am letzten Samstag gut funktioniert hat, müssen die Jungs erneut hartnäckig aufs Parkett bringen. Wir müssen liefern.“

Trotz der Niederlage bei Ligaprimus Borken fährt die zweite Damen-Garde des TV Biefang am Sonntag, 11.45 Uhr, frohen Mutes zur Reserve vom TV Lobberich. „Der TVL ist schwer zu lesen. Aber wir sollten ohnehin auf uns schauen. Gehen wir wiederholt leidenschaftlich in der Abwehr zu Werke und stellen uns vorne etwas cleverer an, ist für was zu holen“, nimmt TVB-Coach Christian Nordmann zwei Zähler ins Visier. Johanna Wilms muss krankheitsbedingt passen.

TBO-Trainerduo nimmt das Team in die Pflicht

„Wir dürfen nicht die Füße hochlegen und Geschenke auspacken. Es braucht eine Leistungssteigerung des gesamten Teams. Wir haben in den letzten Wochen nicht mehr das gezeigt, wozu wir normalerweise imstande sind“, nehmen Peter Funck und Kai Krampe ihre Mannschaft ins Gebet. Samstag, 16 Uhr, tritt der ungeschlagene Tabellenführer Turnerbund Oberhausen in der Damen-Landesliga bei der viertplatzierten HSG Haldern/Mehrhoog/Isselburg an. „Diese Serie soll auch nach dem Spiel weiter Bestand haben. Wir dürfen uns keine Nachlässigkeiten erlauben“, setzt das Trainerduo eine geringe Fehlerquote voraus. sts

