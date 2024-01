Nordlerin Fabienne Deprez holt wieder den Titel im Einzel

Oberhausen Die ehemalige Nationalspielerin in Diensten der Schmachtendorfer wurde ihrer Favoritenrolle erneut gerecht. Auch andere Nordler glänzten

Das konnte sich doch richtig sehen lassen. Mit einem Titel für Fabienne Deprez und zahlreichen Platzierungen im Kreis der Favoriten zeigte sich Badminton-Regionalligist Spvgg. Sterkrade-Nord bei der Westdeutschen Meisterschaft in Lüdinghausen mehr als konkurrenzfähig.

Teammanager Steffen Triebsees, der derzeit in Sölden urlaubt und seiner Leidenschaft Snowboarden nachgeht:

Deprez war für Sterkrade-Nord als Titelverteidigerin an 1 in der Meldeliste im Damenfeld gesetzt und wurde der Favoritenrolle voll gerecht. Sie setzte sich im finalen Auftritt gegen die im West-Feld sowie in Deutschland an 2. gesetzte Brid Stepper (1. BC Beuel) 21:16 und 21:8 durch. Zuvor hatte sie mit Alicia Molitor auch Deutschlands Nummer vier besiegt.

Fabienne Deprez: In der Regionalliga und auf westdeutscher Ebene eine Klasse für sich. Was geht demnächst bei der DM? Foto: Frank Oppitz / Oberhausen

Damit ist sie für die Deutsche Meisterschaft Anfang Februar in Bielefeld qualifiziert und lässt die Nordler davon träumen, erstmals eine DM-Medaille zu gewinnen: „Das wäre schon ein Träumchen“, meint Triebsees und hofft auch noch auf nationale Erfolge anderer Nordler.

Arne Hornig von Sterkrade-Nord wird systematisch an größere Wettbewerbe herangeführt. Foto: Frank Oppitz / FUNKE Foto Services

Noch nicht ganz so weit ist es dafür bei Talent Arne Hornig, der aber jetzt an weitere hohe Wettbewerbe heran geführt wird. Im Einzel war für ihn gegen Kilian Lipinsky (Leverkusen) immerhin knapp mit 20:22, 21:23 nach Runde 1 Schluss.

Auch sein Einsatz im Herren-Doppel mit Steffen Becker verlief unter dem Motto „Ausbildung“. Hier war in der zweiten Runde gegen den ehemaligen Nordler und Zweiligaspieler Niclas Lohau mit Niclas Niemczyk knapp mit 19:21, 17:21 Schluss. „Er wird ausgebildet und bekommt seine Zeit“, sagt Triebsees zu Hornig. Der spielte zudem mit Jule Alberts (Mülheim) Mixed und verabschiedete sich hier ordentlich in der zweiten Runde gegen Marcello Kausemann und Paula Jünemann (Lüdinghausen/Refrath).

Becker verzichtete auf einen Einzeleinsatz, bestritt dafür aber mit Ramona Hacks das Gemischte Doppel. Hier kämpften sich die beiden nach Freilos souverän durch die Runden zwei und drei, ließen dabei Tim Möhrke und Lena Laak (Meerbusch) mit 21:9, 21:9 sowie Malte Laibacher und Lisa Babij mit 21:19, 21:11 hinter sich. Endstation war dann im Viertelfinale gegen die Beueler Zweitliga-Paarung Moritz Rappen und Anna Mejkovskij (17:21, 9:21).

Mit diesem Team will Nord aufsteigen (v.l.) Leander Adam, Borko Petrovic, Fabienne Deprez, Steffen Becker, Ramona Hacks, Dave Eberhard, David Peng und Drago Petrovic. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Einen hervorragenden Eindruck hinterließ Hacks im Damen-Einzel: „Sie ist dort keine Spezialistin, deswegen ist Platz fünf aller Ehren wert“, freute sich Triebsees für die Nordlerin. Hacks kam nach Freilos zum einem 21:4, 21:5 gegen Sarah Müller (Herringen), spielte 21:13, 21:9 in der dritten Runde gegen Anke Fastenau (Beuel) und musste erst im Viertelfinale der an 2. gesetzten Brid Stepper gratulieren (8:21, 17:21), die dann im Endspiel Deprez unterlag.

Mit Blick auf den angepeilten Aufstieg in die 2. Bundesliga zieht Triebsees daher ein gutes Fazit dieser Titelkämpfe: „Wir haben gezeigt, dass wir im Zweitliga-Umfeld konkurrenzfähig sind. Das wird uns Motivation für die weiteren Spiele in der Regionalliga geben, um unser großes Ziel zu erreichen.“

