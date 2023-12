Nur 2:2: RWO kassiert den Ausgleich in der Nachspielzeit

Oberhausen Es sollte wieder nicht gegen Wiedenbrück reichen. RWO verpasste es, das Spiel im eigenen Stadion zu entscheiden und kassierte noch den Ausgleich.

Wiedenbrück bleibt ein Gegner, dem RWO nur wenig abgewinnen kann. Im wahrsten Wortsinn. Beim 0:1 im Hinspiel schon und jetzt beim 2:2 (1:1) im Stadion Niederrhein ebenso. Die Elf von Jörn Nowak ließ sich nach jeweils gutem Beginn in den Halbzeiten im weiteren Verlauf den Schneid abkaufen und kassierte den späten, aber für Wiedenbrück verdienten Ausgleich durch Cinar Sansar (90. + 2). Letztlich haben sich die Oberhausener dies selbst zuzuschreiben, denn sie versäumten es, ihre Möglichkeiten zuvor in ein drittes Tor umzumünzen.

Glody Ngyombo brachte es nach dem Abpfiff auf den Punkt: „Ja, wir sind sauer auf uns wegen der letzten ein, zwei Minuten, da muss man den Ball auch einfach mal rausschlagen, wenn man merkt, dass die alles nach vorn schmeißen. Wir werden den Kopf aber oben behalten.“

Nowak begann wie erwartet mit einer recht offensiven Formation, Rinor Rexha bearbeitete die rechte Offensive mit Moritz Montag. Links versuchten es Pierre Fassnacht und Michel Niemeyer. Zentral agierte ein überaus spielfreudiger Moritz Stoppelkamp, der immer wieder auf die Flügel auswich und so Raum für die Spitze Cottrell Ezekwem schaffte.

Stoppelkamp zum 1:0 in den Winkel

Das sollte sich bald auszahlen, denn als Stoppelkamp sich über links am Strafraum durchsetzte und abzog, passte das Ding. Rechts oben rein, ein echter Stoppelkamp, 1:0 (10.). Danach spielte RWO weiter dominant auf, zeigte beispielsweise über Montag, Rexha und Stoppelkamp sehenswerte Kombinationen, doch in der Mitte fehlte ein Abnehmer (15.).

Trainer Jörn Nowak nach dem Abpfiff. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Wiedenbrück stand nicht so tief wie erwartet, sondern bemühte sich auch um Spielanteile. Gefährlich wurde es erstmals, als Luca David Kerkemeyer über links auf Saban Kaptan ablegte und der sich nicht lange bitten ließ: 1:1 (26.).

Ein weiter Abschlag von Robin Benz, den Torwart Marcel Hölscher auf der Gegenseite falsch einschätzte und erst im Nachgreifen entschärfte, sowie ein Solo von Rinor Rexha mit gutem Abschluss blieben die einzig nennenswerten Situationen vor der Pause. Auch hier war letztlich Hölscher zur Stelle.

RWO kam bärenstark aus der Pause und traf schnell

Nowak musste von seinen Mannen in der Kabine mehr Engamenent eingefordert haben, denn genau so starteten die Kleeblättter in den zweiten Durchgang. Mutig und konsequent nach vorn, das wurde sehr schnell belohnt. Cottrell Ezekwem nahm ein mustergültiges Zuspiel von Stoppelkamp auf, lief in den Strafraum und verwandelte ins lange Eck (47.). RWO mühte sich danach um den nächsten Treffer, doch allzu zwingend fiel das nicht aus. Wiedenbrück stand defensiv kompakt und ließ wenig zu.

Glody Ngyombo aus 18 Metern (50.) oder Tobias Boche mit energischem Lauf (57.) hatten noch die klarsten Situationen, doch hundertprozentig war keine davon. Nach ordentlich viel Wechselspielchen auf beiden Seiten warfen die Gäste in den Schlussminuten alles nach vorn. Oberhausen ließ seine Konterchancen liegen, Wiedenbrück nicht. Plötzlich war der Ball auf links durch und Cinar Sansar hatte freie Bahn vor dem Kasten von Benz: 2:2 (90. + 2).

Tobias Boche, Pierre Fassnacht und Nico Klaß nach dem Abpfiff. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Sehr, sehr ärgerlich, da RWO zumindest auf die ebenfalls Remis spielenden Bocholter Boden hätte gut machen können.

So haben sie gespielt

RWO: Benz; Montag, Stappmann, Klaß, Ngyombo, März (68. Öztürk), Boche, Rexha (81. Yalcin), Niemeyer, Stoppelkamp (90. Ruzgis), Ezekwem (81. Kreyer).

Wiedenbrück: Hölscher; Sansar, Hüning, Amedick, Kerkemeyer (85. Di Pierro), Liehr (85. Linnemann), Özer, Domröse, Kaptan (81. Friesen), Aydinel (66. Kandji).

Tore: 1:0 Stoppelkamp (10.), 1:1 Kaptan (26.), 2:1 Ezekwem (47.), 2:2 Sansar (90. + 2).

Gelbe Karten: Fassnacht, Boche.

Gelb-Rot: Friesen (88.).

Schiedsrichter: Jörn Schäfer.

Zuschauer: 1902.

