Packendes Finale beschert Arminia-U17 Herbstmeisterschaft

Oberhausen Gegen Borussia Mönchengladbach entwickelte sich am Hans-Wagner-Weg ein turbulentes Spiel, bei dem die Hausherren 3:2 vorne lagen.

Was für ein Drama am Hans-Wagner-Weg! Das Topspiel der U17-Niederrheinliga zwischen Arminia Klosterhardt und Borussia Mönchengladbachs U16 endete 3:2 (1:1) und hatte die volle Palette an Emotionen zu bieten. „Wir haben gerade in der Kabine gefeiert, das haben sich die Jungs verdient“, war Trainer Nico Andreadakis glücklich über die Herbstmeisterschaft.

„Ich hab die Jungs drauf eingestellt, dass wir viel ohne Ball spielen werden“, sah sich der Linienchef bestätigt. Denn nach dem frühen 1:0 durch Melvin Omeragic, der eine Flanke wuchtig einköpfte, hatten die Fohlen meist die Spielkontrolle. „Da sind ein paar richtig gute Fußballer dabei“, war Andreadakis beeindruckt. Nicht minder jedoch von der Defensivarbeit seiner Mannschaft, die wenig zu ließ. Eine Ecke war es letztlich, die den Ausgleich bedeutete (20.). „Sie hatten viel Ballbesitz und waren bei Standards gefährlich. Aus dem Spiel haben wir das gut verteidigt.“

Gladbach drehte die Partie zwischenzeitlich

Den besseren Start hätte beinahe wieder die Arminia gehabt, doch nach einer eigenen Ecke waren die Gastgeber zu stürmisch aufgestellt. „Plötzlich standen wir hinten Eins-gegen-Eins und dann war der Stürmer weg“, sah Andreadakis, wie Gladbach die Partie drehte.

Doch die Fohlen schwächten sich durch eine Tätlichkeit selbst und plötzlich war Feuer in der Partie, dem auch der Unparteiische nur mit Mühe Herr wurde. „Er hätte vorher Leute runter schmeißen müssen, aber das hat er sich nicht getraut“, ärgert sich Andreadakis, dass außer dem Gespann alle die Beleidigung gehört haben müssten. Sportlich war’s egal, Albion Aljiu nutzte die einfache Überzahl zum Ausgleich.

Damit war nicht genug mit der Dramatik: Andreadakis brachte Zeynel-Furkan Yüksel, der sich acht Minuten später mit einem Gladbacher verhakte – Rot für beide.

In den letzten Minuten ging es durchaus ruppig zu

Jetzt war eine Menge Platz auf dem Feld für die letzten zwei Minuten. In der 80. fiel tatsächlich der Siegtreffer durch Malek Gharbi und damit die Einleitung einer zehnminütigen Nachspielzeit. Gladbach warf alles nach vorne, die Arminia verteidigte mit Mann und Maus.

Malek Gharbi (Mitte) von der U17 von Arminia Klosterhardt erzielte den Siegtreffer gegen Gladbach. Foto: Kerstin Bögeholz / FUNKE Foto Services

Der Schiri verlängerte dann durch eine rote Karte von Aliju - „Für labern...“ - noch einmal die Bonus-Zeit um zwei weitere Minuten, ehe der umjubelte Abpfiff die Gemüter zumindest auf dem Feld beruhigte. „Gladbach hat sich nachher noch bei mir beschwert“, schüttelt Andreadakis den Kopf und würdigte lieber die tolle Hinserie seiner Mannschaft. „Wir freuen uns total und auch auf die Rückrunde.“ Die beginnt schon Ende Januar. gk

