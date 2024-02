Ralf Weßlowski: „Wir haben nie wirklich ins Spiel gefunden“

Oberhausen Die beiden New Basket-Teams kassieren klare Niederlagen. Die Sterkrade 69ers erkämpfen sich dagegen einen 70:69-Auswärtserfolg.

Niederlagen für die New Basket-Teams, dafür gewinnen die Damen der Sterkrade 69ers erneut - wenn auch denkbar knapp.

Die Regionalliga-Damen von Nicole Telke und Ralf Weßlowski mussten die zweite Saisonniederlage hinnehmen. Beim Auswärtsspiel gegen die Talents BonnRhöndorf II gab es beim 74:56 (41:32) eine klare Niederlage. „Wir haben nie wirklich ins Spiel gefunden“, gibt Weßlowski zu. Schon die Trainingswoche war ziemlich durcheinander, mit vielen angeschlagenen Spielerinnen. Bis auf Paula Kohl waren dann aber weitestgehend alle dabei, das mangelnde Training ließ sich aber nicht kaschieren. „Wir waren immer hinten dran“, gehörte der Start schon den Gastgeberinnen.

Mit 7:0 gingen die in Front, als der Dreier dazu übers Brett durch die Reuse flog, ahnte der Trainer schon böses. „Man kann uns nicht vorwerfen, dass wir nicht wollten“, will er den Einsatz gar nicht in Frage stellen, doch nach dem verpatzten Start kam eins zum anderen. NBO fand offensiv nie wirklich seinen Rhythmus, die Spielgemeinschaft schenkte im Laufe des Spiels auf einmal zehn Dreier ein. „Sie haben irgendwann alles getroffen“, beschreibt er. Dadurch fehlten defensiv die Stopps um auch mal einfache Punkte gegen unsortierte Talents zu machen. NBO musste arbeiten und hatte dazu dann auch nie das nötige Glück. „Wir haben wenig trainiert, die weite Reise und abends nach der Arbeit. Das macht das alles nicht einfacher, aber wir wollen auch nicht jammern“, erklärt Weßlowski. Die Karnevalspause wird nun die Gesundheit voran gestellt, dann kommen mit Hürth, Frankenberg und Münster ganz entscheidende Wochen für den Spitzenreiter.

Christian Bloch: „Wir haben uns anfangs richtig dämlich angestellt“

Auch für die zweite Mannschaft war der Spieltag eher einer zum Vergessen. Ohne zahlreiche Stammkräfte hielt die Mannschaft von Henry Canton zuhause gegen den Gütersloher TV 57:90 (27:43) nur ein Viertel lang richtig gut mit. Da biss sich die Mannschaft in der Defensive richtig rein und nahm dem Spitzenreiter den Rhythmus. Als die dann aber im zweiten Viertel auch von Draußen trafen, wurde die Gegenwehr immer schwieriger. Bis zur Pause blieb es noch im Rahmen, am Ende wurde es richtig deutlich.

Die Sterkraderinnen kämpften sich dagegen nach schwachem Start am Ende zu einem 70:69 (32:39)-Auswärtssieg. Ähnlich wie NBO II personell arg gebeutelt, standen Christian Bloch viele kranke Spielerinnen nicht zur Verfügung. „Wir haben uns anfangs richtig dämlich angestellt und dafür auch die Quittung bekommen.“ Eintracht Dortmund ging 29:14 im ersten Viertel in Führung, Stück für Stück kämpfte sich Sterkrade dann allerdings zurück ins Spiel und im letzten Viertel dann auch in Führung. Die verteidigten sie und stehen damit auf Rang fünf in der Tabelle. (Geronimo Köllner)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen