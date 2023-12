Keine Rennen gibt es am zweiten Weihnachtstag auf der Bahn Raffelberg, anders als hier beim Preis der Sparkasse Mülheim mit Siegerin Anna van den Troost auf dem dreijährigen Wallach Montanus im August.

2. Weihnachtstag Renntag am Raffelberg wegen des Dauerregens abgesagt

Mülheim/Oberhausen Wegen des Dauerregens ist der für den zweiten Weihnachtstag angesetzte Renntag auf der Galopp-Rennbahn am Raffelberg abgesetzt worden

Der letzte Galopp-Renntag auf einer Grasbahn ist abgesetzt. Ursprünglich sollten am zweiten Weihnachtstag auf der Rennbahn am Raffelberg die Entscheidungen um das Trainer-Championat fallen. Wegen des Dauerregens ist die Bahn aber komplett durchgeweicht und lässt keine Rennen mehr zu. Auch das komplette Beiprogramm mit weihnachtlichem Flair für die ganze Familie entfällt damit.

Das bestätigten Dr. Michael Bergmann, Präsident des Renn-Club Mülheim und Rüdiger Schmanns von Deutscher Galopp am Samstagmorgen nach einer Inspektion des Mülheimer Geläufs.

„Der Starkregen bis heute und die zu erwartenden Niederschläge der nächsten Tage machen einen reibungslosen Verlauf der Veranstaltung am 2. Weihnachtsfeiertag erneut unmöglich. Diese Entscheidung mussten wir schweren Herzens treffen. Dabei hat die Sicherheit für Tier und Mensch immer absolute Priorität“, so der Präsident des Veranstalters. Der witterungsbedingte Ausfall des zweiten Renntages innerhalb von nur drei Wochen stellt zudem ein Novum in der langen Geschichte der Raffelberger Galopprennbahn dar.

Das mit 52.000 Euro dotierte RaceBets BBAG – Auktionsrennen, der sportliche Höhepunkt des Mülheimer Weihnachtsveranstaltung, soll nunmehr vier Tage später, am 30. Dezember, auf der Dortmunder Sandbahn in Wambel nachgeholt werden.

