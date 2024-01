Rückschlag für TV Jahn Königshardt im Meisterrennen

Oberhausen Die Oberliga-Volleyballerinnen des TV Jahn Königshardt verlieren nach 2:1-Satzführung. Herren des TB Osterfeld erneut souverän.

Mit einer überraschenden 2:3 (19:25, 25:18, 25:23, 21:25, 9:15)-Heimniederlage gegen den TV Hörde II verpassten es die Oberliga-Volleyballerinnen des TV Jahn Königshardt, als Tabellenzweiter den Druck auf Spitzenreiter DJK Sportfreunde Datteln weiter zu erhöhen. Trotz einer 2:1-Satzführung unterlag die Mannschaft von Trainer Hans-Gerd Martin dem hoch motivierten Gast, der trotz des Erfolges weiterhin den ersten Abstiegsplatz belegt.

Nach dem Verlust des ersten Durchgangs startete der zweite Satz mit einer Serie von immer besser werdenden Aufschlägen von Carina Wegner, sodass der Jahn mit 10:0 (!) in Führung ging. Der Vorsprung reichte zum Satzausgleich, auch Durchgang drei ging an die Gastgeberinnen. „Doch Hörde blieb stabil, was uns heute nicht gelang“, resümierte Martin. „Die Annahme der vielen starken Aufschläge war nicht gut genug, sodass neben direkten Fehlern auch der Angriff nicht mehr punkten konnte. So ging Hörde als verdienter Sieger vom Feld.“

Jahn: T. + M. Martin, Otto, Kempkes, Kißmann, Röwer, Wegner, Treder, Schelonke, van Acken.

Natalia Treder (Nr. 6), Jana Röwer und die Jahn-Damen strecketen sich am Ende vergeblich. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

Die Herren des Turnerbund Osterfeld steuern in der Verbandsliga immer schneller auf die Meisterschaft zu. Beim 3:0 (25:16, 25:14, 25:21)-Sieg gegen die SG Telstar Bochum ließ der Spitzenreiter keinen Zweifel aufkommen, wer die Partie gewinnen würde. Mit dem zehnten Sieg im elften Spiel führt die Sechs von Trainer Markus Köster souverän die Tabelle an. Eine noch deutlichere Sprache spricht das Satzverhältnis von 32:4.

TBO: Beck, Fischer, Reinelt, Syrowiszka, Jansen, Morandin, Grimm, Reese, Neufeld, Diehl, Reinelt.

Mit einem glatten 3:0 (25:21,25:11, 25:16)-Erfolg gegen TuB Bocholt setzten sich die Damen des Turnerbund Osterfeld ein wenig von der Abstiegszone in der Landesliga ab. Lief im ersten Durchgang noch nicht alles rund, so wurde der Erfolg ab dem zweiten Satz souverän. Besonders die Mittelangreiferinnen errangen viele Punkte im Blog und im Angriff. Im zweiten Satz kam mit Laura Lischka wesentlich mehr Sicherheit in die Annahme, sodass auch Zuspielerin Nora Fuhrmann mehr Möglichkeiten hatte, den Angriff einzusetzen. Besonders Evelyn Pilawa, die diesmal über die Diagonale angriff, erzielte dort viele Punkte. Trainer Egbert Spickenbom resümierte: „Zu Beginn war klar zu sehen, dass mein Team noch sehr nervös agierte. Es mussten heute drei Punkte sein, die gegen den Abstieg nötig sind. Im Laufe des Spiels wurden wir dann klar besser.“

TBO: Duk, Cammerer, Siegburg, Golsong, Pilava, Henkel, Lischka, Fuhrmann, Hamsagic, Westphal, Schwarz, Seelig.

Im Derby und Gipfeltreffen der Bezirksliga bauten die Damen des TV Jahn Königshardt II mit einem 3:1-Sieg gegen den Verfolger TB Osterfeld II ihre Tabellenführung aus und sind auf dem besten Wege in die Landesliga.

