Cheftrainer Jörn Nowak beim Training der Mannschaft zum Jahresstart. Wegen der Neuansetzung der Partie in Gladbach fällt die Vorbereitung kürzer aus.

Regionalliga West RWO am 27. Januar in Gladbach II -Velbert-Termin noch offen

Oberhausen In der Regionalliga West sind vor der Winterpause etliche Spiele ausgefallen. Der Westdeutsche Fußball-Verband hat neu angesetzt

Alle guten Dinge sind bekanntlich vier. Das (einst) ursprünglich für den 21. Oktober 2023 angesetzte Auswärtsspiel gegen Borussia Mönchengladbachs U23 musste bereits sage und schreibe dreimal wegen schlechter Platzverhältnissen abgesagt werden.

Nun ist das Nachholspiel vom zwölften Spieltag vom Westdeutschen Fußballverband neu terminiert worden. Gespielt wird am Samstag, 27. Januar, 17.30 Uhr, im Grenzlandstadion. Damit starten die Kleeblätter eine Woche vor dem regulären Rückrundenbeginn (Samstag, 3. Februar, 14 Uhr, im Stadion gegen den SV Lippstadt) wieder in den Ligabetrieb.

Die erste Partie nach der Winterpause sollen am 26. Januar der SV Lippstadt und die SSVg Velbert unter Flutlicht bestreiten. Insgesamt sind im Januar fünf Spiele angesetzt. Die weiteren ausstehenden Partien sollen im Februar ausgetragen werden. Patrick Zielezny, Spielleiter für die Herren-Regionalliga West, hat die Spiele nunmehr nach finalen Abstimmungen mit Vereinen, Behörden und Medien neu angesetzt.

Demnach sind neben den obigen folgende Nachholtermine vorgesehen: Samstag, 27. Januar (14 Uhr)

Fortuna Düsseldorf U 23 – FC Wegberg-Beeck; RW Ahlen – FC Schalke 04 U23; FC Gütersloh – SC Paderborn 07 U 23.

Weiter werden folgende Regionalliga-Partien noch nachgeholt, Dienstag, 6. Februar (19.30): SC Wiedenbrück – FC Gütersloh; Mittwoch, 7. Februar (19): Lippstadt – FC Wegberg-Beeck; 19.30: RW Ahlen – SV Rödinghausen; Mittwoch, 14. Februar (19.30): FC Wegberg-Beeck – Fortuna Köln.

Partie von RWO bei der Velberter Elf von Dimi Pappas ist noch offen

Noch offen hingegen ist jedoch vorerst der Nachholtermin für die Partie SSVg Velbert – Rot-Weiß Oberhausen.

Robin Benz, Jörn Nowak, Kerem Yalcin, Nico Klaß, Marius Kleinsorge und Oguzhan Kefkir nach dem bitteren 2:2 in letzter Sekunde in der Hinrunde gegen Velbert. Foto: Micha Korb / FUNKE Foto Services

Am 21. Spieltag (Samstag, 10. Februar, 14 Uhr) gastieren die Kleeblätter bei Alemannia Aachen. Tickets für die Partie auf dem Tivoli sind ab sofort im Ticketshop der Gastgeber online erhältlich.

Für die Fans der Kleeblätter stehen am Tivoli die Gästeblöcke N1 (Stehplatz) und N2 (Sitzplatz) zur Verfügung. Im Vorverkauf erworbene Tickets kosten zwei Euro weniger als am Spieltag dann an der Tageskasse.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen