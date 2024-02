RWO-Fanszene kündigt an: Protest gegen Nowak geht weiter

Oberhausen Nach den Nowak-Protesten im Heimspiel gegen Lippstadt bleiben die Gemüter erregt. Nun hat sich die „Fanszene Oberhausen“ geäußert.

Die „Nowak raus“-Forderungen vor und während des Regionalliga-Spiels zwischen Rot-Weiß Oberhausen und dem SV Lippstadt (1:1) schlagen weiter hohe Wellen. Nun hat sich auch die „Fanszene Oberhausen“ zu der Aktion mit einer Stellungnahme über Facebook geäußert, die „den sofortigen Rücktritt von Jörn Nowak als Cheftrainer von Rot-Weiß Oberhausen“, fordert. „Sollte dies nicht geschehen, werden wir unseren Protest weiterhin fortsetzen!“

Bereits die Einstellung von Nowak im vergangenen Sommer auf der RWO-Trainerbank habe man in der Fanszene „mit Verwunderung wahrgenommen. Verwunderung darüber, dass jemand mit fehlender Trainererfahrung, einer unrühmlichen Vergangenheit bei RWO (unabhängig der damals erhaltenen Ablösesumme und einer offensichtlich besseren Bezahlung und Perspektive beim Nachbarn), einem noch unrühmlicheren Abgang in Essen und einem menschlich mehr als schwierigen Charakter, die Nachfolge von Mike Terranova antreten soll.“

Fanzsene bezeichnet Nowak-Einstellung als „All-in-Entscheidung”

Bei einer internen Zusammenkunft, so wird in der Stellungnahme geschildert, habe es daraufhin eine gemeinschaftliche Dialog-Ebene mit dem Verein sowie der Person, Jörn Nowak gegeben. „Die Entscheidung von Patrick Bauder sowie allen anderen dazugehörigen Trägern, Jörn Nowak als Trainer einzustellen, bezeichneten wir sowohl damals als auch noch heute als „All-in-Entscheidung”. Dies bedeutet in diesem Fall, dass sich bewusst und vorsätzlich gegen die Belange einer hohen Anzahl an RWO-Mitgliedern gestellt wurde, um den vermeintlichen und erhofften Erfolg von RWO voranzutreiben und diesen über allem an erster Stelle zu setzen. [..] Nach einem sehr offenen Gespräch akzeptierten wir die Entscheidung des Vereins und versprachen unsere volle Unterstützung - sowohl auf den Rängen als auch neben dem Platz.“

Im Herbst „und fehlenden positiven Ergebnissen, suchte ein kleiner Kreis an Spielern der 1. Mannschaft den Dialog zur Fanszene und schilderte die fehlende Akzeptanz Jörn Nowaks als Trainer im Bereich der Mannschaft. Hinzu kamen verschiedene Situationen, die den schon beim ersten Abgang bekannten und fragwürdigen Charakter Jörn Nowaks offenbarten. So kam es zu einem erneuten Aufeinandertreffen zwischen Mannschaftsrat, sportlicher Leitung, Trainer und einer Handvoll Personen aus der aktiven Fanszene.“

Zwischenfall beim Gastspiel in Mönchengladbach erregt die Gemüter

Verschärft habe sich die Situation dann während beziehungsweise nach der Partie bei der U23 von Borussia Mönchengladbach am 27. Januar. Dort habe es laut Stellungnahme der Fanszene aus dem RWO-Fanblock vereinzelte Rufe gegeben, „die die liegengelassene Großchance (damit ist vermutlich die vergebene Großchance durch Denis Donkor gemeint, Anm.d.Red.), aber auch das generelle Auftreten der Mannschaft, kritisierten. […] In dem bisherigen Saison-Abschnitt wurden bei Niederlagen entweder die Motivationsphrasen herausgekramt, um die Mannschaft auf die nächsten Aufgaben vorzubereiten oder eine direkte Konfrontation gesucht, um Gründe für die Niederlage zu erfragen und den Ton schärfer werden zu lassen - die bekannte Redewendung a la Zuckerbrot und Peitsche.“

In Mönchengladbach, so heißt es weiter, „wollten wir aus gutem Grund nicht mit der Mannschaft in den Diskurs gehen, um hiermit ein weiteres Statement unsererseits zu setzen. Dass uns Jörn Nowak fast bis zum Ausgang am Zaun verfolgte und somit unsere Entscheidung deutlich nicht respektierte, zeugt erneut von einem schwachen Charakter. Nach wirren Gerufen, dem Satz „Das ist das Letzte und ihr seid das Letzte” seitens Herrn Nowak und kurzer Verwirrung bei allen Beteiligten gingen wir kurzzeitig doch noch in die Konfrontation. Schnell merkten wir jedoch, dass dies alles andere als sinnvoll zu sein schien, und traten den Heimweg an.“

Fanzszene Oberhausen: „Es gab keine Alleingänge“

Im Anschluss an das Gastspiel „saßen Vertreter in insgesamt über 15 stündigen Sitzungen zusammen (intern oder mit Vereinsoffiziellen) und sprachen über die Gesamtsituation des Vereins. Vertreter der Mannschaft, die uns erneut über unhaltbare Zustände zwischen Jörn Nowak und der Mannschaft berichteten, flossen daher auch erneut in unsere Entscheidung mit ein.“ Letztlich sei die Entscheidung zum Protest getroffen worden, wie er sich im Abendspiel gegen den SV Lippstadt präsentiert hat.

„Hierzu sei gesagt, dass diese Entscheidung sowohl die beiden Fanclubs der aktiven Fanszene als auch der gesamte Fanrat inklusive ihrer Gruppen mittrugen und es keine „Alleingänge“ einzelner Personen gab. Die Entscheidung fiel uns nach der Abwägung aller Argumente ebenfalls alles andere als leicht, jedoch als nötig und unabdingbar.“

