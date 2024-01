RWO-Frauen mit Abschneiden in der Hallen-Saison zufrieden

Oberhausen Die Landesliga-Frauen von RWO haben ihre Auftritte in der Halle abgeschlossen und bereiten sich aufs Feld vor. Nur Augsburg war ein Ausreißer.

Die RWO-Frauen waren mit zwei Teams des Fußball-Landesligisten beim FVN-Hallenfutsalpokal und einem Turnier in Augsburg gefordert.

Bereits am Samstag reiste ein Teil der Frauenmannschaft nach Augsburg, um sich dort die Bundesliga-Partie zwischen dem FC Augsburg und dem FC Bayern München anzuschauen. Am Sonntag trat man dann beim Turnier an, wo man sich jedoch in der Gruppenphase viermal geschlagen geben musste. Im Spiel um Platz 9 konnte man sich dann mit 3:0 gegen den VfB Durach durchsetzen.

Trainer Niklas Seeger resümierte nach dem Turnier: „Das Event an sich war sehr schön, vielen Dank an FC Augsburg für die tolle Möglichkeit. Mit unserer Leistung sind wir natürlich unzufrieden.“

RWO macht den ersten Platz bei der Stadtmeisterschaft der Frauen in der Willy-Jürissen-Halle in Oberhausen. Foto: Michael Dahlke / Oberhausen

Besser lief es für die Mannschaft beim FVN-Hallenfutsalpokal in Langenfeld, wo man zu Beginn Eintracht Duisburg mit 3:0 schlagen konnte und sich von Bayer Uerdingen 0:0 trennte. Nach zwei Niederlagen konnte man die SSVg Velbert zum Abschluss mit 1:0 besiegen, verpasste jedoch wegen einem Punkt das Halbfinale.

Hallensaison ist damit abgeschlossen

Das Team wurde dabei von U13-Coach Carsten Seeger betreut, der sich mit der Leistung einverstanden zeigte: „Ich bin sehr stolz und zufrieden mit der Leistung und dem Team. Wir hatten eine Menge Spaß und konnten an einem gelungenen Event teilnehmen.

Zum Abschluss der Hallensaison resümierte Niklas Seeger: „Eine bis auf das Turnier in Augsburg erfolgreiche Hallenzeit ist zu Ende und jetzt liegt der Fokus auf dem 11 gegen 11. Am Sonntag haben wir direkt die erste Möglichkeit im Spiel gegen Borussia Dortmund.“

